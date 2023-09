Geheimtipp: Blackmagic Camera für iPhone – Kostenfreie Profi-App

Wer über ein Konto in der Blackmagic Cloud verfügt, der kann zudem an kollaborativen Projekten mit seinem Team arbeiten und die integrierte Chat-Funktion nutzen. Die neue iPhone-Anwendung macht einen sehr performanten Eindruck und ist übersichtlich, klein und aufgeräumt. Wir empfehlen an dieser Stell einfach mal den unverbindlichen Test des neuen Downloads.

In der App lassen sich Bildrate, Verschlusszeiten, Weißabgleich und ISO direkt anpassen, zudem können Hilfslinien und virtuelle Synchronklappen genutzt werden. Blackmagic Camera für iPhone stellt ein Histogramm zur Verfügung, zeigt alle gesetzten Einstellung über dem Livebild an und bietet auch außerhalb der Hauptansicht zahlreiche Detail-Einstellungen für Filmschaffende, die nun wohl noch häufiger zur iPhone-Kamera greifen werden als schon bislang.

Die Kamera-App, die über eine vollen Integration in DaVinci Resolve und die Blackmagic Cloud verfügt, kann auch ohne Vorkenntnisse, ohne Cloud-Konten und ganz ohne DaVinci Resolve eingesetzt werden, um lokale Videos in unterschiedlichen Formaten aufzunehmen. Von der App unterstützt werden Apple ProRes, HEVC und H.264.

