5G Plus: o2 verschenkt neue Zusatz-Option

Die Nutzung des Standalone-Modus soll sich in den Einstellungen der Endgeräte gezielt aktivieren lassen. Je nach Anbieter sind dafür jedoch noch entsprechende Systemaktualisierungen notwendig. Laut Angaben der Telefónica stellen die Anbieter Samsung und Huawei bereits mehrere Smartphones zur Verfügung, die bereits ab Werk auf die Nutzung von 5G Plus optimiert wurden; zu Apples iPhones macht der Netzbetreiber derzeit noch keine Angaben.

Der Mobilfunk-Anbieter o2 wird ab dem morgigen Dienstag erstmals sein neues 5G-Plus-Paket zur Buchung anbieten . Die zum Start kostenfreie Option aktiviert die so genannte 5G-Standalone-Technologie (5G-SA) für zwölf Monate am Stück und gestattet Kunden im Mobilfunknetz der Telefónica-Tochter anschließend die Nutzung von 5G Plus. Ein Standard, mit dem man bis Ende 2025 die gesamte Bevölkerung versorgen will.

