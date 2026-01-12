Bis zur nächsten AirTag-Generation: Ugreen FineTrack im Viererpack

Apple hat bislang keine neue Version seiner AirTags vorgestellt. Wer seine Schlüssel, Taschen oder das Fahrrad dennoch absichern möchte, muss vor dem Spontankauf deshalb überlegen: Apples offizielle Sachenfinder sind weiterhin erhältlich, liegen aber preislich noch immer nahe an der ursprünglichen Empfehlung von 39 Euro pro Stück.

Da allgemein mit einer neuen Generation gerechnet wird, erscheint der Kauf zum vollen Preis wenig attraktiv. Doch es gibt auch deutlich günstigere Alternativen, die in das bestehende „Wo ist?“-Netz eingebunden werden können.

Ugreen FineTrack im Viererpack

Eine davon ist der FineTrack von Ugreen. Der kleine Schlüsselanhänger wurde ursprünglich deutlich höher bepreist, ist aktuell aber im Viererpack für 21 Euro zu haben. Das entspricht einem Einzelpreis von rund 5,22 Euro und macht das Set auch für die Ausstattung mehrerer Gegenstände interessant. Optisch orientieren sich die Tracker an klassischen Schlüsselanhängern. Ein umlaufender Rahmen dient gleichzeitig als Befestigung für einen Schlüsselring.

Die Stromversorgung übernimmt eine austauschbare Knopfzelle vom Typ CR2032, die laut Hersteller für bis zu zwei Jahre ausreichen soll. Im Karton liegen zudem Aufkleber, mit denen sich die einzelnen Tracker kennzeichnen lassen.

Einbindung in Apples „Wo ist?“-Netz

Nach der Kopplung erscheinen die FineTracks wie ein AirTag in der Apple-App „Wo ist?“ im Bereich für Objekte. Standortmeldungen laufen damit ebenfalls über das weltweite Apple-Netz aus iPhones und iPads in der Umgebung. Für das Wiederfinden in der Nähe lässt sich der Tracker akustisch auslösen, sodass er einen Signalton abgibt.

Auf eine Komfortfunktione des Apple-Originals müssen Nutzer allerdings verzichten: Die präzise Nahbereichssuche über Ultrabreitband, die wenige Meter vor dem Tag einen Richtungsfeil anzeigen kann, steht nur den AirTags zur Verfügung. Für viele Alltagssituationen, etwa das Auffinden eines verlorenen Schlüssels in der Wohnung oder das Wiedersehen mit einer Tasche im Café, reicht das einfache Tonsignal jedoch aus.

Wer trotz allem lieber beim Original bleibt, sollte die AirTags nicht direkt bei Apple kaufen, wo immer noch 39 Euro pro Stück beziehungsweise 129 Euro für das Viererset aufgerufen werden. Bei Amazon gibt es das Viererset immerhin schon für 99 Euro.