Stückpreis von rund 5 Euro
Bis zur nächsten AirTag-Generation: Ugreen FineTrack im Viererpack
Apple hat bislang keine neue Version seiner AirTags vorgestellt. Wer seine Schlüssel, Taschen oder das Fahrrad dennoch absichern möchte, muss vor dem Spontankauf deshalb überlegen: Apples offizielle Sachenfinder sind weiterhin erhältlich, liegen aber preislich noch immer nahe an der ursprünglichen Empfehlung von 39 Euro pro Stück.
Da allgemein mit einer neuen Generation gerechnet wird, erscheint der Kauf zum vollen Preis wenig attraktiv. Doch es gibt auch deutlich günstigere Alternativen, die in das bestehende „Wo ist?“-Netz eingebunden werden können.
Ugreen FineTrack im Viererpack
Eine davon ist der FineTrack von Ugreen. Der kleine Schlüsselanhänger wurde ursprünglich deutlich höher bepreist, ist aktuell aber im Viererpack für 21 Euro zu haben. Das entspricht einem Einzelpreis von rund 5,22 Euro und macht das Set auch für die Ausstattung mehrerer Gegenstände interessant. Optisch orientieren sich die Tracker an klassischen Schlüsselanhängern. Ein umlaufender Rahmen dient gleichzeitig als Befestigung für einen Schlüsselring.
Die Stromversorgung übernimmt eine austauschbare Knopfzelle vom Typ CR2032, die laut Hersteller für bis zu zwei Jahre ausreichen soll. Im Karton liegen zudem Aufkleber, mit denen sich die einzelnen Tracker kennzeichnen lassen.
Einbindung in Apples „Wo ist?“-Netz
Nach der Kopplung erscheinen die FineTracks wie ein AirTag in der Apple-App „Wo ist?“ im Bereich für Objekte. Standortmeldungen laufen damit ebenfalls über das weltweite Apple-Netz aus iPhones und iPads in der Umgebung. Für das Wiederfinden in der Nähe lässt sich der Tracker akustisch auslösen, sodass er einen Signalton abgibt.
Auf eine Komfortfunktione des Apple-Originals müssen Nutzer allerdings verzichten: Die präzise Nahbereichssuche über Ultrabreitband, die wenige Meter vor dem Tag einen Richtungsfeil anzeigen kann, steht nur den AirTags zur Verfügung. Für viele Alltagssituationen, etwa das Auffinden eines verlorenen Schlüssels in der Wohnung oder das Wiedersehen mit einer Tasche im Café, reicht das einfache Tonsignal jedoch aus.
Wer trotz allem lieber beim Original bleibt, sollte die AirTags nicht direkt bei Apple kaufen, wo immer noch 39 Euro pro Stück beziehungsweise 129 Euro für das Viererset aufgerufen werden. Bei Amazon gibt es das Viererset immerhin schon für 99 Euro.
Leider behält sich Apple das Recht zur Nahfeldkommunikation vor. Daher nur zum Beispiel im Auto zu gebrauchen…
Ich habe die Erfahrung mit den Apple AirTags gemacht, das hier die Nahfelderkennung nicht richtig funktioniert.
Ich habe mehrere AirTags gekauft n Rucksäcken und Koffern verstaut, aber das iPhone zeigt die Entfernung und Richtung erst an, wenn man direkt vor dem Objekt steht.
Da ist das piepen weitaus sinnvoller.
Ja, ich fand as bei den Airpods auch schwierig.
Wie ist der Datenschutz dort?
Genauso wie bei den AirTags.
Nachdem das Apple Wo Ist System benutzt wird, redet das Ding nur mit Apple.
AirTags sind Spielereien, die nur als Schlüsselanhänger dienen! Nicht mehr und nicht weniger!
Was sollten sie denn so alles können, damit du zufrieden bist?
Hi Paul, ein Beispiel zur Erläuterung! Verliere deinen Gegenstand im Wald beim Laufen! Du wirst Ihn nie wieder finden, da zu wenig Empfänger unterwegs sind! Ein Tracker ohne SIM Karte ist eine reine Schätzung und selbst das nicht!
Im Wald laufen und auch ausserhalb laufen die meisten die selbe Strecke.
Und dein iPhone weiß, wo es das Ding das letzte Mal gesehen hat. Ein bisschen an dieser Stelle Auf und Ab laufen und schon hast du ihn wieder.
Leider nein! Denke du hast noch keinen verloren!
Ok, kann ich verstehen. Die Lösung wäre aber mit höheren Kosten verbunden.
In dem von dir beschriebenen Fall gehe ich folgendermaßen vor. Schlüssel kommt in einen speziellen „Laufbag“ (gibts es von einigen Sportartiklern, z. B. Nike. Sehen aus wie eine Hüfttasche, aber wesentlich kleiner), da sollte das Notwendigste rein passen, beim Laufen hat man ja nicht viel dabei.
Ansonsten bin ich echt happy mit den AirTags, sei es am Schlüsselbund, Geldbeutel oder Koffer. Hat mir schon oft geholfen im Alltag.
Die Dinger erfüllen schon ihren Zweck für denjenigen, der es braucht.
Ich habe auch zwei Stück, wovon ich einen an meinem vorherigen E-Bike angebracht hatte. E-Bike ist mittlerweile verkauft, jetzt liegen sie rum. Ich habe nicht wirklich eine sinnvolle Verwendung für die Teile.
… bitte nicht 12 Uhr Mittags mit Denken aufhören. Natürlich erfüllen die Tags sehr gut ihren Zweck! Das sie keine Satelliten-Kommunikation haben, sollte klar sein. Aber auch das könnte bald kommen.
Du musst nachdenken vor dem Schreiben! Auch nach 12 Uhr!
Ich war froh einen Tag an unserem Kinderbuggy gehabt zu haben, denn dieser wurde bei unserem letzten Urlaubsflug schlichtweg am Terminal stehen gelassen. Da hier viel Menschenverkehr war, konnte ich genau sagen, wo er sich befindet und entsprechend schnell wurde er auch gefunden und am Folgetag ins Hotel geliefert.
Ähnlich verhielt es sich mit der Babyschale beim ersten Flug, diese wurde nicht auf das Förderband gelegt und blieb außerhalb des Terminals stehen. Ärgerlich, wenn man mit dem Auto und einem Neugeborenen Kind unterwegs ist.
Daher muss ich sagen, haben mir die originalen, sowie die hier beworbenen UGREEN Tags schon gute Dienste geleistet.
An belebten Orten funktioniert es einigermassen! Das stimmt!
Na also, dann sind sie doch mehr als reine Schlüsselanhänger.
Wenn du auf ein genaues Orten und sicheres Wiederfinden als Funktion verzichtest und auf dein Glück vertraust, stimme ich dir zu! Dann kann man sagen es ist nicht nur ein Schlüsselanhänger sondern ein Schätzeisen!
Was für ein Quatsch: natürlich helfen die. Portemonnaie in Köln auf der Strasse verloren: Dank „Wo ist“ wiedergefunden. Gepäck im falschen Flieger in falsches Land transportiert: wiedergefunden. iPhone im Hotel geklaut: Dank wo ist hat das Personal es zurück gebracht….
Die Teile gibt es übrigens auch mit integriertem und wiederaufladbarem Akku.
Bis auf die fehlende Nahfelderkennung top – wenn man dafür das rel. laute Piepen nutzt.
Ich erinnere gerne an mein Erlebnis. War ne richtige Räuberpistole damals incl. durchgeladenen Uzis und ner ganzen Kompanie von Carabinieris. Die Air Tags waren damals erst ein paar Wochen auf dem Markt und keiner kannte sie. Weder die italienische Polizei noch die rumänische Diebesbande – das war vielleicht auch mein Glück.
https://www.iphone-ticker.de/airtag-fuehrt-polizei-zu-gestohlenen-mountainbikes-178880/
Da wurden die AurTags den Rotationseuropäern zum Verhängnis. Gute Sache!
Ich habe davon einen schon länger im Einsatz am Autoschlüssel, soweit sehr solide und die Batterielaufzeit ist wirklich sehr lang.
Allerdings nervt eine Sache extrem: wenn der Schlüssel länger am Schlüsselbrett hing und dann bewegt wird, fängt er an zu piepen.. mal nur ein paar Piep-Töne, mal mehrere Abfolgen und für 30s oder so.
Ich habe dazu bisher keinerlei Infos oder Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Hat jemand die gleichen Erfahrungen oder einen Tipp?
Das kenne ich, geht mir bei meinen genau so – komisch, dass das immer so piept.
gibt es noch jemanden, der bei dir wohnt und mit dem du den Airtag sharen könntest in den Einstellungen? Vielhandelt es sich nur um die ‚anti-stalking‘ funktion, die aktiviert wird wenn sich das Ding durch wiederkehrende (identische) iPhones / iPads in der Nähe fühlt, als wäre es jemandem untergejubelt worden(??). Dann wird ja auch gepiept, um auf sich aufmerksam zu machen…