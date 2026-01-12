Emoji-Reaktionen in Gmail sind fortan standardmäßig aktiviert

Vor einem Jahr hat Google die Möglichkeit eingeführt, auf in Gmail erhaltene E-Mails mit Emojis zu reagieren, ohne eine eigene Antwort verfassen zu müssen. Google hatte die Funktion zunächst allerdings nur im Rahmen einer Testphase bereitgestellt, während der sie, wenn gewünscht, manuell aktiviert werden musste. Ab dem 9. Februar 2026 sollen die Emoji-Reaktionen nun standardmäßig für alle Nutzer eingeschaltet sein.

Mit den Emoji-Reaktionen will es Google Gmail-Nutzern ermöglichen, auf eingegangene E-Mails direkt mit einfachen Rückmeldungen wie Zustimmung, Dank oder kurzen Bestätigungen zu reagieren, ohne den Austausch mit zusätzlichen E-Mails zu verlängern. Die Reaktion erscheint für den Absender direkt in der betreffenden Konversation unter der jeweiligen E-Mail.

Wohlgemerkt handelt es sich hier nicht um ein standardisiertes Zusatzfeature für das allgemeine E-Mail-Protokoll, sondern um eine Funktion, die ausschließlich in Verbindung mit dem von Google angebotenen E-Mail-Dienst Gmail zur Verfügung steht. Absender und Empfänger müssen also Gmail verwenden, zudem können weitere Einschränkungen die Verfügbarkeit der Funktion limitieren. Laut Google können Reaktionen zum Beispiel dann nicht versendet werden, wenn Nachrichten über Gruppenadressen empfangen werden oder Empfängerlisten eine Google-Gruppe enthalten.

Im Firmenumfeld entscheidet der Admin

Auch mit Blick auf die angekündigte automatische Bereitstellung gibt es Einschränkungen. So soll die automatische Aktivierung nicht bei Konten greifen, bei denen die Einstellung bereits zuvor geändert oder abgeschaltet worden ist. Innerhalb von Organisationen können die Verantwortlichen grundsätzlich über die Admin-Konsole entscheiden, ob die Emoji-Reaktionen für Nutzer verfügbar sind oder nicht.

Google bietet seinen E-Mail-Dienst in der Basisversion mit bis zu 15 GB Speicher kostenlos an. Das Unternehmen betont, dass es möglich ist, dass Nutzer eines kostenlosen Gmail-Kontos Werbung angezeigt bekommen, dafür jedoch keine E-Mail-Inhalte analysiert werden. Diese bleiben laut Google privat.