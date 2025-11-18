Bei Apple Watch und iPhone Air
3D-Druck für Titanbauteile: Apple zeigt erstmals Details
Apple öffnet erstmals den Blick auf jene Prozesse, mit denen die Titangehäuse aktueller Apple-Watch-Modelle entstehen. Die Uhren werden nicht mehr aus massiven Rohteilen herausgearbeitet, sondern Schicht für Schicht aufgebaut.
Grundlage ist feines Titanpulver, das speziell für den Laser-Druck vorbereitet wird und aus recycelten Quellen stammt. Die additive Produktion ersetzt damit den klassischen Schmiedeansatz, bei dem große Materialmengen abgetragen wurden. Durch die neue Methode sinkt der Verbrauch an Roh-Titan deutlich, was Apple zufolge zu erheblichen Einsparungen während der Produktion führen soll.
Präzise Schichtfertigung und neue Designoptionen
Während des Drucks tragen Maschinen winzige Titanpartikel auf und verschmelzen sie mit mehreren Lasern zu einem formstabilen Bauteil. Das Zusammenspiel aus kontrollierter Materialumgebung und engen Schichtdicken soll sicherstellen, dass jede Uhr das exakt vorgesehene Format erhält.
Nach Abschluss des Drucks wird verbliebenes Pulver entfernt. Optische Systeme überprüfen anschließend, ob Maße und Formen den geplanten Parametern entsprechen.
Der so erzeugte Grundkörper eröffnet zudem Gestaltungsmöglichkeiten, die zuvor nicht erreichbar waren. Dazu zählen feine Strukturen im Inneren, die bei Modellen mit Mobilfunkmodul für eine stabilere Verbindung zwischen Kunststoff und Metall sorgen.
Bedeutung für künftige Produkte
Von den Erfahrungen aus der Watch-Produktion profitieren laut Apple bereits andere Fertigungsstrecken. Beim iPhone Air setzt Apple ebenfalls auf ein Titangehäuse, das mit vergleichbaren Verfahren entsteht.
Das Unternehmen sieht die neue Fertigung als Baustein der eigenen Klimastrategie, da weniger Rohmaterial verarbeitet und der Produktionsstrom vollständig aus erneuerbaren Quellen bezogen wird. Durch die Kombination aus additiver Herstellung und recycelten Materialien sollen die langfristigen Umweltziele erreichbar bleiben.
Apple Watch war schon mal CO2-neutral
Zur Erinnerung: Apple hatte die Apple Watch in der Vergangenheit bereits als CO2-neutral bezeichnet, darf dies nach einem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main aber nicht mehr tun.
Apple hatte angegeben, den CO2-Ausstoß bei der Herstellung der Uhren durch naturbasierte Projekte auszugleichen. Nach Einschätzung des Gerichts konnten die von Apple genannten Kompensationsprojekte keine belastbare und auf Dauer angelegte Emissionsminderung belegen.
Nochma lesen um welche Modelle es geht…
High Tech vom Feinsten! So nutzt z.B. Apple auch verschiedene Klebstoffe von Tesa (Baiersdorf), die besondere Eigenschaften aufweisen, wie kühlen können.
Wo ist nun das Problem? Würdest du sicher auch so machen, ich ganz sicher.
Einsparungen von Resourcen, Energie, Emission schädlicher Stoffe! Zugegeben, Du bist davon ja nicht so betroffen. Und. die Kinder meiner Klasse? Die werden sich schon dran gewöhnen. :-(
Mir ist die Ultra 3 zu scharfkantig. Eigentlich wollte ich die 3er kaufen, nachdem ich die scharfe Kante am Gehäuse gesehen habe finde ich das mehr als unschön. Damit kann man fast Papier schneiden.
Ich weiß nicht welche Uhr du dir angeschaut hast, aber meine Ultra 3 hat an jeder Kante Fasen und da ist nichts scharfkantig. Kann ich nicht bestätigen. Hat sich das Design ggü. der Ultra 1 oder 2 überhaupt verändert?
Ich habe auch gehört oder gesehen dass sie scharfkantig sein soll. Ich glaub beim Rafael Zeier im Video gehört.
Doch. Die UW3 ist deutlich scharfkantiger. Merkt man am Bildschirmrand immens. Bin von UW1 auf UW3 umgestiegen. Mich hat es sehr gewundert, stört es aber nur minimal im Alltag.
Und beim iPhone Pro geht man zurück auf billiges Aluminium xDxDxD. Sorry aber wegen der „Kühlung“ ist für mich ne Faule ausrede, das ginge mit Titan und dem 3D druck genauso…
Alu hat aber auch eine um mehr als 10fach bessere Wärmeleitung als Titan.
Na Hauptsache das gedruckte fällt nicht irgendwann auseinander..
Mir war das gefräste sicherer..
Da fällt nix auseinander. Selbst in der Luftfahrtindustrie werden Bauteile gedruckt, auch Triebwerksteile die extrem belastet werden.