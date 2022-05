Bestell-Apps: Abkehr von kostenfreien Retouren

Mit dem japanischen Alltagstextilien-Händler UNIQLO und dem ebenfalls mit Filialen im deutschen Markt vertretenen Modelabel ZARA verlangen zwei der beliebtesten Versandhändler seit kurzem erstmals Retouren-Pauschalen von ihren Kunden und probieren damit aus, was im hiesigen Onlinehandel bislang als undenkbar galt.

2-3 Euro pro Rücksendung

Online-Besteller werden für die Rücksendung nicht passender oder lediglich zum Aussuchen bestellter Artikel zur Kasse gebeten. Während die Vorreiter von UNIQLO aktuell 2,95 Euro verlangen, kostet die Retouren-Pauschale bei ZARA 1,95 Euro.

Überschaubare Tarife, die in der Branche jedoch ein Novum sind und von den Mitbewerbern mit Argusaugen beobachtet werden dürften. Dies vermutet Michael Kläsgen in der Süddeutschen Zeitung, dem die Einführung der Retouren-Gebühren zuerst aufgefallen ist. Kläsgen führt auch eine beeindruckende Zahl ins Feld: In Deutschland liegt die Retourenquote bei bis zu 75 Prozent.

Damit schicken hiesige Online-Besteller so viele Artikel wie sonst nirgends in Europa wieder zurück an die Händler und profitieren bislang davon, dass diese die doppelten Versandgebühren fest in ihre Verkaufspreise einkalkulieren.

Umdenken setzt nur langsam sein

Nun jedoch scheint die Zeit gekommen, die grundsätzlich kostenlose Retour zumindest infrage zu stellen. Die hohe Inflation, der Nachfragerückgang nach zwei gerade für den Onlinehandel üppigen Pandemie-Jahren und der Umweltaspekt sorgen aktuell für eine Gemengelage, in der die Abkehr von den kostenfreien Retouren geradezu logisch erscheint. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung wollen die Platzhirsche Zalando, Otto und Amazon den Wandel aktuell jedoch erst mal nur beobachten.

Die ganz großen Player argumentieren mit unterdurchschnittlich niedrigen Retourenquoten (Amazon), einem langjährigen Service-Versprechen, das es zu halten gilt (Zalando) und mit Zeiten großer Belastungen (Otto) in denen man die Kunden nicht auch noch zusätzlich zur Kasse bitten wird.