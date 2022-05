Nach Netflix und Amazon Prime Video breitet der Video-Streaming-Dienst Disney+ seine Übersicht der im Juni anstehenden Neuerscheinungen im Netz aus. Diese lassen sich mit laufendem Abo noch komplett ohne Werbeeinblendungen betrachten – schon bald wird Disney+ jedoch auch einen zusätzlich durch Reklame finanzierten Zugang anbieten, der etwa vier Minuten Werbung pro Stunde zeigen soll.

Was gibt es zu Disney+ sonst noch zu melden? Seit dem Jahreswechsel lassen sich die Disney+-Inhalte auch über Apples SharePlay-Funktion konsumieren und so gemeinsam mit Freunden streamen, auch wenn diese sich an einem anderen Ort befinden. Seit dem zurückliegenden Monatswechsel gestatten Geschenkkarten im Handel zudem die Vorab-Bezahlung von Disney+-Zugängen, ohne automatische Verlängerung.

Solltet ihr bereits über ein Abonnement verfügbar oder vorhaben euch einen neuen Zugang im Juni zu besorgen, dann könnt ihr unter anderem „How I Met Your Father“, die zweite Staffel von „Only Murders in the Building“ und die 3. Staffel der hervorragenden Atlanta-Serie von Daniel Glover schauen. Anbei die anstehenden Neuveröffentlichungen im Überblick.

Neu auf Disney+: Das läuft im Juni 2022

Ab 1. Juni

Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney+ Original)

A Fan’s Guide to Ms. Marvel (Marvel)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6 (Star)

Death in Paradise – Staffel 10 (Star)

De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)

De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)

Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)

Parched – Kampf ums Wasser – Staffel 1 (National Geographic)

T.O.T.S. – Staffel 1 (Disney)

Die ahnungslosen Engel

Als Massimo, Antonias Mann, tödlich verunglückt, entdeckt sie, dass er eine Affäre mit einem jungen Mann hatte, Michele. Am Boden zerstört stellt Antonia Nachforschungen über das heimliche Leben ihres Ehemanns an, und es entsteht eine unerwartete und tiefe Freundschaft mit Michele und seinen exzentrischen Freunden, die für ihren verstorbenen Mann fast wie eine zweite Familie waren. Dank ihnen allen gelingt es ihr, ihr Leben mit neuen Augen zu sehen. Aber wird sie wieder lernen zu lieben?

Ab 3. Juni

Big Mama’s Haus (Star)

Cordobas verborgene Schätze (National Geographic)

Return of the clouded Leopards (National Geographic)

This Boy’s Life (Star)

Hollywood Stargirl

„Hollywood Stargirl“ ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Disney Films von 2020 und begleitet Stargirl, den Teenager mit der goldenen Stimme, deren freundliche Art auf magische Weise das Leben ihrer Mitmenschen verändert, in eine Welt der Musik, der großen Träume und Chancen. Ihre Mutter Ana bekommt einen Job als Kostüm-Designerin für einen Film und darum ziehen sie von Mica in Arizona nach L.A. Dort lernt Stargirl eine bunte Mischung unterschiedlicher Menschen kennen: die Brüder Evan und Tyrell, die selbst unter die Filmemacher gehen wollen, ihren Nachbarn Mr. Mitchell und Roxanne Martel, eine Musikerin, die Stargirl schon lange bewundert und mit der sie zunächst aneinandergerät.

Ab 8. Juni

Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1 (Disney+ Original)

How I Met Your Father – Staffel 1 (Star) – Start in AT

Big Sky – Staffel 2 (Star)

Der Herzensbrecher – Staffel 1 (Star)

American Housewife – Staffel 5 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5 (National Geographic)

Ms. Marvel

Marvel Studios‘ „Ms. Marvel“ ist eine Original Serie, die Kamala Khan vorstellt, eine muslimisch-amerikanische Teenagerin, die in Jersey City aufwächst. Als begeisterte Gamerin und Verfasserin von Fan-Fiction ist Kamala ein Superhelden-Fan mit einer blühenden Fantasie – vor allem, wenn es um Captain Marvel geht. Allerdings hat Kamala das Gefühl, in der Schule und manchmal auch zu Hause nicht so recht reinzupassen. Aber nur, bis sie Superkräfte bekommt wie die Helden, zu denen sie immer aufgesehen hat. Das Leben ist besser mit Superkräften, oder?

Ab 10. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Pixar)

The Kardashians – An ABC News Special (Star)

Die Chance auf Glück (Star)

Verlockende Falle (Star)

The Girl Next Door (Star)

Legende (Star)

Plan B (Star)

How I Met Your Father

In nicht allzu ferner Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat: eine Geschichte, die uns zurück in die Gegenwart katapultiert, in der Sophie und ihre engsten Freunde gerade herausfinden, wer sie sind, was sie vom Leben erwarten und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und schier grenzenlosen Möglichkeiten verliebt.

Ab 15. Juni

Family Reboot – Staffel 1 (Disney+ Original)

The Americans – Staffel 1-6 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8 (Star)

Love, Victor – Staffel 3

In dieser Staffel begibt sich Victor auf eine Reise der Selbstfindung – er muss nicht nur entscheiden, mit wem er zusammen, sondern auch, wer er sein will. Da ihre Pläne für die Zeit nach der High-School immer näher rücken, sehen sich Victor und seine Freunde mit einer Reihe neuer Probleme konfrontiert, die sie bewältigen müssen, um die besten Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.

Ab 17. Juni

Bad Boys (Star)

Sag‘ kein Wort (Star)

The Fountain (Star)

Mel Brooks‘ Höhenkoller (Star)

In Search of Derrick Thomas (Star)

Lolo (Star)

Mighty Ruthie (Star)

The Two Bills (Star)

Ein Sommernachtstraum (Star)

Snowfall – Staffel 5

In der fünften Staffel von „Snowfall“ sind Franklin und seine Familie steinreich und haben fast alles, was sie sich je erträumt haben, doch dann beginnt der Boden unter ihren Füßen zu schwinden. Die Straßen von South Central Los Angeles waren noch nie so gefährlich, aber die größte Bedrohung für die Familie brodelt in ihrem Inneren, denn sie alle müssen dagegen ankämpfen, durch Gier, Groll und Ego auseinandergerissen zu werden.

Ab 22. Juni

Have You Seen This Man? – Staffel 1 (Star)

Mayans M.C. – Staffel 3 (Star)

Ab 24. Juni

Trevor: The Musical (Disney)

Backstory: Serena vs. The Umpire (Star)

Bee Season (Star)

Im Netz der Lügen (Star)

Zum Glück geküsst (Star)

Mack Wrestles (Star)

Pat XO (Star)

The Price of Gold (Star)

This Was the XFL (Star)

A Time to Kill (Star)

Rise

Eine Geschichte wie die der Antetokounmpos haben die Zuschauer gesehen. Nach ihrer Auswanderung von Nigeria nach Griechenland kämpften Charles und Vera Antetokounmpo (Dayo Okeniyi bzw. Yetide Badaki) ums Überleben und um die Versorgung ihrer fünf Kinder, während sie mit der täglichen Angst vor Abschiebung leben mussten. Da ihr ältester Sohn noch bei Verwandten in Nigeria lebte, bemühte sich das Ehepaar verzweifelt um die griechische Staatsbürgerschaft, scheiterte jedoch an einem System, das sie auf Schritt und Tritt behinderte. Wenn die Brüder Giannis (Uche Agada) und Thanasis (Ral Agada) nicht gerade mit dem Rest der Familie auf den Straßen Athens verschiedene Artikel an Touristen verkauften, spielten sie Basketball in einer örtlichen Jugendmannschaft. Als Nachzügler in diesem Sport entdeckten sie so ihre großartigen Fähigkeiten auf dem Basketballplatz und arbeiteten hart, um zusammen mit ihrem Bruder Kostas (Jaden Osimuwa) Weltklasse-Athleten zu werden. Mit der Hilfe eines Agenten nahm Giannis 2013 am NBA-Draft teil, der nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner ganzen Familie verändern sollte. In der vergangenen Saison verhalfen Giannis und Thanasis den Milwaukee Bucks zu ihrem ersten Meisterschaftsring seit 50 Jahren, während Kostas für die Los Angeles Lakers spielt, Meister der vorherigen Saison.

Ab 29. Juni

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1 (National Geographic)

Soprano: Um jeden Preis – Staffel 1 (Star)

Baymax! – Staffel 1 (Disney+ Original)

Atlanta – Staffel 3 (Star) – Start in AT

Marvel’s Daredevil – Staffel 1-3 (Marvel)

Marvel’s Iron Fist – Staffel 1&2 (Marvel)

Marvel’s Jessica Jones – Staffel 1-3 (Marvel)

Marvel’s Luke Cage – Staffel 1&2 (Marvel)

Marvel’s The Defenders (Mini-Serie) (Marvel)

Marvel’s The Punisher – Staffel 1&2 (Marvel)

Only Murders in the Building – Staffel 2

Nach dem schockierenden Tod der Vorstandsvorsitzenden des Arconia, Bunny Folger, versuchen Charles (Steve Martin, „Vater der Braut“), Oliver (Martin Short, „The Morning Show“) und Mabel (Selena Gomez, „The Dead Don’t Die“), ihren Mörder zu entlarven. Dabei kommt es jedoch zu drei (unglücklichen) Komplikationen – das Trio wird öffentlich des Mordes an Bunny verdächtigt, sie sind nun das Thema eines konkurrierenden Podcasts und müssen sich mit einer Reihe von New Yorker Nachbarn auseinandersetzen, die alle glauben, sie hätten einen Mord begangen.

Ab 29. Juni

Atlanta – Staffel 3

In der dritten Staffel von Atlanta, die fast ausschließlich in Europa spielt, sind die Außenseiter Alfred /„Paper Boi“, Darius und Van auf einer erfolgreichen Europa-Tour und versuchen, mit ihrer neuen Umgebung klarzukommen, während sie Schwierigkeiten damit haben, sich an ihren neu gewonnenen, heißersehnten Erfolg zu gewöhnen. Atlanta wird von FX Productions produziert.