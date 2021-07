Bericht: Mobile Daten in Deutschland überdurchschnittlich teuer

Die für die Untersuchung herangezogenen Zahlen basieren auf den Erhebungen der Europäischen Kommission aus den Jahren 2016 bis 2019, was die hiesigen Anbieter freuen dürfte. Im Vergleich mit aktuellen Datenpreisen in Skandinavien wäre die Bewertung für Deutschland wohl noch deutlich schlechter ausgefallen.

Dabei enttäuschen nicht nur die hierzulande erhältlichen, kombinierten Daten- und Sprachtarife, auch die reinen Datentarife fallen in Deutschland besonders teuer aus. Beispielhaft führt die Verbraucherzentrale ein 5-GB-Angebot ohne weitere Leistungen an. Während man dieses in Ländern wie Rumänien oder Italien für 3,88 Euro bzw. 5,91 Euro buchen konnte, wurden 2019 in Deutschland 19,28 Euro fällig.

