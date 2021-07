AirPods Pro: Apple bietet Beta-Firmware zum Download an

Die neue AirPods-Firmware soll erweitert Ohrhörer-Funktionen wie etwa 3D-Audio für FaceTime freischalten und richtet sich an Entwickler, die Wert darauf legen Verbesserungen in der Geräuschunterdrückung schon vor der offiziellen Ausgabe der finalen Firmware-Aktualisierung Probehören zu können.

Diese fallen so umfangreich aus, dass Apple ein PDF mit dem Titel „Instructions for the AirPods Pro Beta“ veröffentlicht hat, das die Installation der Test-Software in insgesamt acht Einzelschritten darlegt.

Insert

You are going to send email to