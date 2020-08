Neues Augmented Reality Spiel The Witcher: Monster Slayer angekündigt

Die größten Erfolge mit Augmented Reality Spielen für das iPhone konnte bisher zweifelsohne Niantic mit Ingress, Pokemon Go und Harry Potter: Wizards Unite für sich verbuchen. Das nächste große AR Spiel könnte jedoch aus einem anderem Hause kommen. CD Projekt Red möchte offensichtlich im AR Markt mitspielen und hat mit The Witcher: Monster Slayer ein eigenes Augmented Reality Spiel für iOS und Android angekündigt. Entsprechend könnte ihr bald mit Hilfe eures Smartphones ein Stück von Andrzej Sapkowski’s Romanwelt in bzw. über die echte Welt projizieren.

Zeitlich spielt die Handlung des Mobilablegers jedoch vor den Ereignissen der The Witcher Spielereihe. Auf dem Kontinent wimmelt es jedoch nur so von Monstern und alle Welt sucht händerigenden nach Jägern, die sich dieser schaurigen Kreaturen annehmen. Eure Chance zum Hexer zu werden und euch zukünftig als Monsterjäger zu verdingen.

Entwickelt wird Monster Slayer vom Entwicklerstudio Spokko, die seit 2018 zu CD Projekt gehören. Neben der ortsbasierten Monsterjagd versprechen die Entwickler, dass auch Tageszeit und das reale Wetter Einfluss auf das Spielgeschehen haben werden. Zur Langzeitmotivation wird es natürlich ein Levelsystem für euren Charakter geben und von den Witcher Spielen inspirierte Quests sollen eure Reise mit Handlung beleben. Als weiteres Feature nennt Spokko ein Craftingsystem, dass es euch erlauben wird Tränke, Tinkturen, Bomben und Köder herzustellen, die auf eurer Jagd von Nutzen sein werden.

Zu einem genauen Veröffentlichungsdatum des Free-to-Play Rollenspiels hat sich CD Projekt leider bisher noch nicht geäußert. Aber zumindest gibt es schon einmal einen kurzen Trailer und ein kleines Gameplay Video, die die Neugier der Witcher Fans wecken sollen und die wir euch selbstredend im Anschluss eingebettet haben.