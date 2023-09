Uber droht Brüssel: Preiserhöhungen und Rückzug aus zig Metropolen

Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber macht Front gegen die so genannten „EU-Vorschriften zur Plattformarbeit„, die in dieser Woche debattiert werden. Bei dem neuen Regelwerk geht es der Europäischen Union darum, die Arbeitsbedingungen und die sozialen Rechte in der so genannten Gig-Ökonomie zu verbessern.

Die Gig-Ökonomie beschreibt die oft prekären Arbeitsverhältnisse von „selbstständigen“ beschäftigten, die für Lieferdienste Essen auf dem Fahrrad ausliefern, für Fahrdienstleiter die Chauffeure mimen oder als Putzhilfen über spezialisierte Plattformen gebucht werden können.

Gemein haben viele der in der Gig-Ökonomie Arbeitenden, dass diese nur für eine Plattform oder eine App aktiv sind und daher in einem weitgehend abhängigen Beschäftigungsverhältnis gebunden sind – ohne jedoch die im Laufe des letzten Jahrhunderts erkämpfen Vorteile wie einen Kündigungsschutz, Sozialversicherungen, Tariflöhne, Urlaubs- oder Krankheitstage für sich verbuchen zu können.

Uber stellt sich schon mal quer

Hier will die EU nun ansetzen und zieht damit die Kritik der großen Profiteure der Gig-Ökonomie auf sich. So hat Ubers Mobilitäs-Chefin für Europa, Anabel Díaz, gegenüber der Financial Times jetzt damit gedroht, das Angebot auf dem alten Kontinent massiv zu beschneiden, sollten die Vorschriften zur Plattformarbeit durchgesetzt werden. Stattdessen setzt sich der Konzern dafür ein „den Wunsch der Selbstständigen nach Flexibilität zu wahren“.

Sollte man von der EU dazu gezwungen werden die selbstständigen Fahrer als Angestellte zu klassifizieren, werde man sich über „aus hunderten“ der insgesamt 3.000 Städte zurückziehen, in denen das Unternehmen derzeit aktiv ist. Zudem sollten Preiserhöhungen von bis zu 40 Prozent erwartet werden. Die Pläne der EU würden darüber hinaus dafür sorgen, dass man 50 bis 70 Prozent weniger Arbeitsmöglichkeiten anbieten könne.