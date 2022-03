Broadcasts: Starke Onlineradio-App für CarPlay optimiert

Auf dem iPhone installiert verfügt Broadcasts zudem über eine CarPlay-Ausgabe, die in der jüngsten Version der Anwendung überarbeitet wurde und nun alle Sender untereinander in den jeweiligen Kategorie-Blöcken und mitsamt der hinterlegten Grafiken anzeigt.

In dieser können beliebige Onlineradio-Sender gesichert, mit einer eigenen Logo-Grafik versehen und direkt angesteuert werden. Zur besseren Übersicht lassen sich die Stationen zudem in selbst gewählten Kategorien zusammenstellen. Beste Funktion der Broadcasts-App, die für die Freischaltung aller Funktionen einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von fairen 6 Euro verlangt, ist jedoch die Tatsache, dass sich die App auf allen wichtigen Apple-Plattformen nutzen lässt.

Insert

You are going to send email to