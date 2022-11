Brillante FoodShiner-App: In richtig großen Schritten voran

Die Mobil-Applikation besitzt einen hervorragenden Barcode-Scanner, der Vorräte schnell erfasst und ebenso zügig beim Zusammenstellen neuer Einkaufslisten helfen kann. Einkaufslisten und Lagerverwaltung greifen ineinander, um euch intelligente Vorschläge zu unterbreiten, alle eingaben werden per iCloud über den gesamten Gerätepark hinweg synchronisiert. Auf dem iPad ist FoodShiner für die Nutzung von Slide Over, Split View und Tastaturkürzeln optimiert.

Was damals als Hobby-Projekt startete, um Kühlschrank und Lebensmittelvorrat im Blick zu behalten, steht mittlerweile in Version 2.3.9 nicht mehr nur auf dem iPhone sondern auch auf Mac, iPad und Apple Watch zur Verfügung und kann inzwischen weit mehr als nur Ablaufdaten zu überwachen, um Lebensmittel-Verschwendungen vorzubeugen.

