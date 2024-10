Benutzung des iPhone 16 in Indonesien verboten

Apple sieht sich in Indonesien mit ungewohnten Herausforderungen konfrontiert. Aufgrund einer nicht eingehaltenen Investitionszusage ist dort offenbar nicht nur der Vertrieb der neuesten iPhone-Modelle verboten, sondern auch deren Benutzung. In der Konsequenz begehen auch Touristen einen Gesetzesverstoß, wenn sie ihr eigenes iPhone innerhalb des Landes benutzen.

Streitpunkt ist der indischen Zeitung Economic Times zufolge ein Deal zwischen Apple und der indonesischen Regierung, dem zufolge der iPhone-Hersteller seine Investitionszusagen in Indonesien nicht in vollem Umfang erfüllt hat. Anstelle von 109 Millionen US-Dollar habe Apple nur 95 Millionen Dollar investiert. Die fehlenden rund 14 Millionen Dollar nimmt das dortige Industrieministerium zum Anlass, um die für den Betrieb des iPhone 16 in Indonesien nötigen Zertifizierungen zurückzuhalten. Man sehe sich nicht in der Lage, Genehmigungen für das iPhone 16 zu erteilen, da es noch Verpflichtungen gibt, die Apple erfüllen müsse.

„Apple Academy“ in Indonesien (Bild: Apple)

Neue Regierung lässt Muskeln spielen

Auch wenn die kürzlich erst angetretene neue indonesische Regierung hier wie vermutet wird lediglich ihre Muskeln spielen lässt und das Verbot eher nur für kurze Zeit Bestand haben dürfte. Für Apple-Kunden sind die Auswirkungen drastisch. Der indonesische Industrieminister hat ausdrücklich betont, dass nicht nur der Verkauf, sondern auch die Benutzung des iPhone 16 in Indonesien illegal ist und zudem dazu aufgefordert, dass man Verstöße gegen diese Regelung den Behörden melden soll.

Neben den vier verschiedenen iPhone-16-Modellen sind wohl auch die verschiedenen Ausführungen der im September vorgestellten Apple Watch Series 10 von dem Verkaufs- und Benutzungsverbot betroffen. Indonesien-Reisenden wird empfohlen, diese Geräte nicht nach Indonesien einzuführen beziehungsweise sie dort nicht zu benutzen.

Unternehmen müssen im Land aktiv sein

Als Grundlage für die Investitionsvorgaben gilt eine Regelung, die sich vergleichbar auch in Indien und anderen Ländern findet. Ausländische Unternehmen müssen einen bestimmten Anteil an lokalen Investitionen tätigen, um ihre Produkte in dem Land zu vertreiben.

Zur Erfüllung dieser Vorgaben hatte Apple unter anderem angekündigt, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Indonesien aufzubauen. So wurde beispielsweise im April auf Bali die mittlerweile vierte „Apple Developer Academy“ in Indonesien eröffnet.