USB-C-Ladekabel im Nylonmantel: 2 Meter für 3,37 Euro

INIU bietet gerade ein zwei Meter langes USB-C-Kabel mit Nylon-Ummantelung für 3,37 Euro an. Und diesen Sonderpreis zu erhalten, müsst ihr den Coupon für 50 Prozent Preisnachlass auf der Produktseite aktivieren. Ansonsten wird das Kabel derzeit immer noch günstig für 6,74 Euro angeboten.

Dazu gleich mal wieder die Info, dass der Sonderpreis wohl auch dieses Mal nicht allzu lange halten dürfte. Solche Aktionen sind in der Regel sowohl zeitlich als auch in der Stückzahl begrenzt. Prüft also immer den für euch beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis.

Dem Hersteller zufolge unterstützt das Kabel das schnelle Laden über USB-C mit bis zu 100 Watt und eignet sich nicht nur für die Verwendung mit dem iPhone, sondern auch als Ladekabel für Tablets oder Notebook-Modelle.

Der Mantel aus geflochtenem Nylon sowie Zugentlastungen an den Steckern sollen das Kabel besonders robust machen. In einen der beiden Stecker findet sich zusätzlich eine Status-LED integriert.

Der Sonderpreis steht aktuell nur für das Einzelpack des Kabels in der Farbe Schwarz zur Verfügung.

UGREEN reduziert 100-Watt-Netzteil

UGREEN macht uns darauf aufmerksam, dass sein seit kurzer Zeit erhältliches 100W GaN-Netzteil im Roboter-Design vorübergehend für 52,49 Euro anstelle von 69,99 Euro erhältlich ist.

Über die Optik dieser Ladegeräte darf man geteilter Meinung sein. Die abnehmbaren Schuhe sind jedenfalls sehr praktisch, wenn man den Stecker einsatzbereit auf dem Schreibtisch oder im Regal platzieren will. Auf die Statusanzeige im Emoji-Design könnte man unserer Meinung nach auch verzichten. Kompakt und handlich sind die Roboter-Netzteile von UGREEN aber allemal. Eine Variante mit 65 Watt Leistung ist schon seit einiger Zeit erhältlich und wird für 35 Euro verkauft.

Der neuere 100-Watt-Stecker verfügt über drei Anschlüsse für USB-C und eine Buchse für USB-A, die abhängig von der Gesamtbelegung zwischen 15 Watt und 100 Watt Ladeleistung liefern.