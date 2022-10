BelongTo: iPhone-Widget zeigt Eigentümer-Infos

Zu mehr ist BelongTo nicht in der Lage. Damit richtet sich der Mini-Download an Anwender, die ihre Hintergrundbilder nicht manuell um die eigene Adresse ergänzen wollen und jene, die ansonsten keinen Nutzen für die leeren Widget-Bereiche auf ihren Sperrbildschirmen haben.

Um die Eigentümer jedoch auch zweifelsfrei ausmachen zu können, fehlen verlorenen iPhone-Modellen für gewöhnlich entsprechende Hinweise auf Besitzer, eine Kontaktmöglichkeit oder eine Anschrift. Um deren Vorhandensein kümmert sich die iPhone-Applikation BelongTo von Marcel Zimmer. Der 99-Cent-Download schreibt die Adresse des iPhone-Besitzers in einen der freien Widget-Plätze. Bei Unternehmensgeräten, die häufig gerne in der Cafeteria vergessen werden, kann Name und Abteilung zudem im Datums-Bereich über der aktuellen Uhrzeit notiert werden.

Apple ist von seiner sogenannten iCloud-Aktivierungssperre inzwischen so sehr überzeugt, dass die Zusatzversicherung des Unternehmens, Apple Care+, inzwischen auch den versehentlichen Verlust fabrikneuer iPhone-Modelle abdeckt. Einzige Voraussetzung: „Mein iPhone finden“ muss in den Geräteeinstellungen aktiviert sein.

