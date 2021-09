AppleCare+: Beim iPhone nun auch mit Verlust- und Diebstahlschutz

Schauen wir uns das iPhone 13 Pro mit 128 GB Speicher für 1149 Euro an. Wer hier „AppleCare+ für iPhone mit Diebstahl und Verlust“ abgeschlossen hat, hat im Verlustfall 418 Euro (289 Euro für die Police + 129 Euro Zusatzgebühr) für ein Ersatzgerät bezahlt – also knapp ein Drittel des Neupreises.

Zusätzlich zur pauschalen Versicherungsgebühr verlangt Apple weiterhin Zusatzgebühren, die bei der Inanspruchnahme der Versicherung aufgerufen werden. Für Schäden am Display oder auf der Glasrückseite werden einmalig 29 Euro fällig, für alle anderen unbeabsichtigten Beschädigungen einmalig 99 Euro. Wurde das iPhone verloren oder gestohlen, so kostet das Austauschgerät einmalig 129 Euro.

Insert

You are going to send email to