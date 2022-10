So geht’s: iOS 16 Sperrbildschirm mit Zufallsfotos der Liebsten

So umfangreich sich die neuen Sperrbildschirme unter iOS 16 auch konfigurieren lassen, so versteckt sind die neuen Optionen, wenn man über deren Vorhandensein nicht im Bilde ist. Gerade Anwender, die kein neues iPhone aufsetzen, sondern ein schon länger im persönlichen Besitz befindliches iPhone schlicht auf iOS 16 aktualisieren, entdecken erst mal keine Unterschiede auf ihren Sperrbildschirmen.

Sperrbildschirm etwa länger gedrückt halten…

Für eben jene Anwender wollen wir an dieser Stelle kurz notieren, wie sich unter iOS 16 ein Sperrbildschirm einrichten lässt, der seiner Anwender zufällig mit den Fotos ausgewählter Familienmitglieder begrüßt und so für einen nicht enden wollenden Quell guter Laune sorgt. Ein wenig Eigennutz ist auch dabei: Sobald die nun folgenden Zeilen herunter geschrieben sind, werden wir diese an die Großeltern der eigenen Familie weiterleiten und so hoffentlich auch den iPhone-Anwendern, die sich sonst nie in den Systemeinstellungen verirren, schnell erklären, warum sich der kurze Abstecher lohnt.

Für alle die sonst nicht Hand anlegen

Also los. iPhone in die Hand, den Bildschirm aktivieren und den Sperrbildschirm nicht wie sonst üblich nach oben schieben, sondern schlicht etwas länger mit einem Finger berühren. Achtet dabei darauf, dass das kleine Vorhängeschloss oben mittig in der Statusleiste entsperrt ist bzw. wird.

Jetzt blendet euch das iPhone den neuen Bereich zum Wechsel der Hintergrundgrafiken ein. Tippt das blaue Plus-Symbol an, um einen neuen Sperrbildschirm zu erstellen.

„Zufällige Fotowiedergabe“ wählen und konfigurieren

Scrollt nun etwas nach unten bis ihr zur Auswahl „Zufällige Fotowiedergabe“ kommt. Wählt hier nun (je nach Bedarf) die Optionen Haustiere, Natur und Städte ab und lasst das Intervall der zufälligen Wiedergabe auf „Stündlich“ stehen.

Neben dem Punkt „Personen“ tippt ihr auf „Auswählen…“ und wählt hier die Gesichter aus, die von der zufälligen Fotoauswahl mit berücksichtigt werden sollen.

Stündlich über neue Zufallsbilder freuen

Nach der abschließenden Berührung des Buttons „Hinzufügen“ bestätigt ihr die aktuelle Auswahl mit „Hinzuf.“ oben rechts im Bild und setzt die neuen Hintergrundbilder nun mit einem Druck auf „Hintergrundbildpaar festlegen“. Fertig.

Stündlich neuer Sperrbildschirm

Das iPhone begrüßt euch nun stündlich mit einem neuen Sperrbildschirm der Fotos eurer Liebsten zeigt. Wollt ihr zurück zur vorherigen Ansicht, berührt den Sperrbildschirm noch mal etwas länger und wischt euch nach links zu eurem bisherigen Sperrbildschirm zurück.