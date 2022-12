Belkin verkauft Reinigungsset für AirPods

Der Produktbeschreibung zufolge schafft das Reinigungsset von Belkin vor allem in jenen Fällen Abhilfe, in denen sich die Audio-Leistung der AirPods aufgrund von verschmutzen Audio-Auslässen deutlich verschlechtert hat. Wir kennen entsprechende Berichte insbesondere im Zusammenhang mit bereits länger benutzten AirPods der Generationen 1 bis 3. Auch das Reinigungsset von Belkin ist dem Hersteller zufolge speziell auf diese Standardmodelle abgestimmt, nicht jedoch für die AirPods Pro.

Wir haben in der Vergangenheit ja schon auf die eine oder andere Option zur Reinigung der AirPods hingewiesen, darunter auch die von verschiedenen Herstellern angebotenen Reinigungssets. Der Apple-Partner Belkin kommt jetzt mit einer „offiziellen“ Lösung um die Ecke und bietet sein AirPods Cleaning Kit zunächst in den USA zum Preis von 14,99 Dollar an.

Insert

You are going to send email to