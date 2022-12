Twitter-Alternativen: Tweetbot für Mastodon – Hive komplett unsicher

Tweetbot-Nutzer müssen angesichts dieser Meldung nicht beunruhigt sein. Die Entwickler wollen künftig die Anwendungen für beide Plattformen gleichermaßen pflegen und vorantreiben. So sei aktuell auch wieder eine neue Version für Tweetbot für den Mac in Arbeit. Ohnehin ließen sich große Teile des Programmcodes für beide Anwendungen nutzen, was die Produktpflege deutlich vereinfache.

Neben der iOS-Version von Ivory wird es den Mastodon-Client auch in einer Version für den Mac geben. Wann konkret mit der Freigabe der ersten Versionen zu rechnen ist, steht bislang allerdings noch in den Sternen. Die Entwicklern betonen jedoch, dass sie alles daran setzen, um diesbezüglich bald liefern zu können.

Das Projekt ist sogar schon so weit fortgeschritten, dass die iOS-Version von Ivory in den öffentlichen Beta-Test gegangen ist. Die über Apples TestFlight-System ausgegebenen Plätze waren allerdings innerhalb kürzester Zeit belegt.

