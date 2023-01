Beliebte Lauf-App Strava: Satte Preiserhöhungen ab Februar

Strava führt an , dass man in den letzten 10 Jahren etliche neue Features ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt habe, darunter über 40 neue Sportarten, Routenempfehlungen, Heatmaps sowie benutzerdefinierte Ziele und Fortschritte.

In Kraft treten sollen die neue Gebühren ab dem 2. Februar für Nutzer in Deutschland, Australien, Brasilien, Frankreich, Indonesien, Kanada, Spanien, Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, allerdings mit einer Einschränkung. Mehr bezahlen sollen nur jene Premium-Anwender, die sich vor dem 23. November 2022 für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Strava entschieden haben.

Insert

You are going to send email to