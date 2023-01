Apple-Händler GRAVIS: Keine Bargeld-Zahlungen mehr

Bleibt zu hoffen, dass sich die bundesweiten Ausfälle der Girokarten-Terminals , die im Mai 2022 weite Teile des Einzelhandels lahmlegten, nicht wiederholen. So scheint GRAVIS nämlich auch in Ausnahmefällen keine Bar-Transaktionen mehr zulassen zu wollen.

Eine Umstellung, die sich so gut wie gar nicht auf das Alltagsgeschäft des Apple-Händlers auswirken soll. So gibt GRAVIS an, dass der Anteil von Kunden, die noch mit Bargeld bezahlt hätten, im kleinen einstelligen Prozentbereich gelegen hätte.

Seit 2013 gehört die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft zum Telekommunikationskonzern Freenet und hat mit dem Aufkommen der ersten deutschen Apple Stores deutlich an Relevanz eingebüßt. Nach wie vor gehört die Elektronik-Kette Jedoch zu einem der großen Apple-Reseller in Deutschland und Griff Apple zuletzt etwa beim groß angelegten Akku-Austausch-Programm unter die Arme. ifun.de berichtete:

