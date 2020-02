Beliebige Karten im Apple Wallet: Wallet Creator-App erstellt digitale Abbilder

Zum Verwalten eigener Kundenkarten bieten sich im App Store zahlreiche Applikationen an. Die sehenswerten Kandidaten darunter, etwa Stocard, Yunar, Pass4Wallet und Pass2U Wallet haben wir euch bereits vorgestellt.

Mit der Wallet Creator App buhlt seit kurzem auch ein Neuzugang aus Nürnberg um eure Gunst. Die App der at² GmbH konzentriert sich dabei vor allem auf die Bereitstellung von Werkzeugen, um eigene Karten für die Wallet-App zu kreieren und spielt damit Nutzern in die Hände, die ihre Mitgliedskarten für Boulder-Halle, LPG-Biomarkt oder Sportverein digitalisieren möchten, hier aber weder von den Anbeitern unterstützt werden, noch entsprechende Vorlagen in großen Apps wie Stocard vorfinden.

Die Macher erklären:

Wallet Creator ist eine einfach zu bedienende Kartenerstellungs-App, mit der Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Karten erstellen und sie zu Apple Wallet hinzufügen können. Egal, ob Sie eine Mitgliedskarte, eine Kundenkarte oder ein Ticket Ihrer Lieblingsband hinzufügen, mit dem Wallet Creator können Sie Ihre individuellen Apple Wallet Karten einfach und jederzeit hinzufügen und bearbeiten. […] Um Karten für Apple Wallet zu erstellen, müssen diese auf einem Linux oder Mac Server signiert werden. Daher sendet der Button „Add to Wallet“ die aktuellen Karteninformationen über eine sicherere SSL Verbindung an unseren Webserver, der sich aktuell in Deutschland bei HostEurope befindet. Nachdem Ihre Karte signiert und über die SSL-Verbindung zurückgesendet wurde, werden alle Kartendaten umgehend wieder von unserem Server entfernt, so dass keine personenbezogenen Daten für uns oder Dritte verfügbar sind.