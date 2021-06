„Beim Zurücklassen benachrichtigen“: Vergessen-Erinnerungen in der „Wo ist?“-App

Mit iOS 15 hat Apple auch Neuerungen im Zusammenspiel zwischen AirPods, AirTags und anderen Geräten mit der „Wo is?“-App angekündigt. Dazu zählt auch die Möglichkeit, eine Nachricht zu erhalten, wenn man seine Apple-Geräte irgendwo vergisst. Unter dem Titel „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ hat Apple diese Funktion in der ersten Vorabversion von iOS 15 bereits integriert, sodass wir einen frühen Blick auf die kommende Einstellung werfen können.

Aktuell zeigt sich der neue Schalter in der iOS-Beta zwar noch nicht bei den AirPods, steht dafür aber schon bei den AirTags und bei anderen Apple-Geräten wie iPhone oder MacBook zur Verfügung. Wird die Funktion „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ aktiviert, so verspricht iOS, euch jedes Mal eine Mitteilung zu senden, wenn ihr von den genannten Geräten getrennt werdet.

So wie es aussieht, könnt ihr die Funktion allerdings nicht ohne weiteres dazu verwenden, euch beim Verlassen des Hauses daran erinnern zu lassen, die AirPods oder den Schlüssel mitzunehmen. Standardmäßig wird die von euch in den Kontakten hinterlegte Privatadresse nämlich als „Vertrauenswürdiger Ort“ deklariert. Apple geht der App-Beschreibung nach davon aus, dass ihr eure Utensilien an solch einem Ort oft auch bewusst zurücklasst, und daher nicht jedesmal benachrichtigt werden wollt. Die Funktion soll eher dabei unterstützen, die AirPods oder den Schlüssel nicht im Café oder am Arbeitsplatz liegen zu lassen.

Über die Standardvorgaben hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, weitere Orte als „vertrauenswürdig“ zu definieren, beispielsweise die Wohnung von Freund oder Freundin. Im Bereich „Mitteilung an mich, außer hier“ lassen sich ein oder mehrere solcher Orte definieren. Die Auswahl kann hier per Standortfunktion oder Adresseingabe getroffen und der Aktionsradius in verschiedenen Größen bestimmt werden.

Wohlgemerkt handelt es sich hierbei um die erste Vorabversion. Dementsprechend ist nicht auszuschließen, dass Apple die Grundlagen noch entsprechend anpasst und vielleicht auch mehr Flexibilität mit Bezug auf die automatisch als vertrauenswürdig deklarierte Standardadresse einräumt.