Apple Arcade: „Frenzic“ startet, weitere Spiele nächste Woche

Apple hat das Erscheinen der genannten Spiele schon vor mehr als zwei Monaten in Aussicht gestellt, bislang jedoch ohne konkrete Terminangaben. Wie es scheint, ist die Durststrecke nun aber überstanden. Bereits letzten Freitag gab es mit „Legends of Kingdom Rush“ wieder eine Neuzugang auf „Apple Arcade“. Nach „Frenzic: Overtime“ heute werden am 25. Juni dann „INKS“ und „Leo’s Fortune“ folgen. Als nächstes stehen dann – allerdings noch ohne Terminnennung – die neu angekündigten Titel „Angry Birds Reloaded“, „Doodle God Universe“ und „Alto’s Odyssey: The Lost City“ auf dem Programm. Zudem warten wir mit besonderem Interesse auf den Start der Kartenspiel-Adaption „Solitär-Geschichten“.

Insert

You are going to send email to