Telekom-Umzugshilfe: Zusätzliches Datenvolumen kostenlos

Die Telekom will Kunden beim Umzug mit zusätzlichem Datenvolumen unterstützen. Voraussetzung ist in diesem Fall natürlich, dass man sowohl seinen Festnetz- als auch seinen Mobilfunkvertrag bei der Telekom abgeschlossen hat. Ist dies der Fall, kann man die Unterstützung im Zusammenhang mit einem Umzugsauftrag beantragen.

Insert

You are going to send email to