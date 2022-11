Banking-App Outbank: Widgets und Fokusfilter für iOS 16

Die Multi-Banking-Applikation Outbank hat nicht mehr viel mit ihrer durchwachsenen Geschichte gemein. Seitdem die iPhone-Applikation zum Abruf und zur Verwaltung beliebig vielen Konten im Februar neu startete, verlässt man sich nicht nur auf eine Vollfinanzierung durch die eigenen Kunden, sondern kümmert sich endlich auch um solide Weiterentwicklung des eigenen Produktes.

Rückkehr zur Geradlinigkeit

Die erfrischende Rückkehr zur lange vermissten Geradlinigkeit eines der ersten großen Stars des App Stores sorgte in letzter Zeit für regelmäßige Funktionsverbesserungen.

Nachdem die neue App im September einen Inkognito-Modus einführte, wurde im Oktober der Umgang mit Krypto-Konten nachgereicht. Jetzt hat sich das Team hinter der Multi-Banking-App um die Anpassung des Downloads an iOS 16 gekümmert und Outbank mit Widgets für den Sperrbildschirm und eigenen Fokusfiltern ausgestattet.

Widgets und Fokusfilter für iOS 16

So bietet Outbank in Version 3.4.2 fortan die Möglichkeit an, sich direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm über Kontostände und Budgetverlauf informieren zu lassen. In den Einstellungen der App lässt sich konfigurieren, welchen Konten hier berücksichtigt werden sollen.

Zudem versteht sich Outbank nun auch auf sogenannte Fokusfilter, als App-Einstellungen die in Abhängigkeit von den gerade aktiven Fokus-Einstellungen modifiziert werden. So können Anwender etwa zwischen privaten und beruflichen Konten unterscheiden und den Fokus so konfigurieren, dass während der Arbeitszeit nur die geschäftlichen Konten in der App gefiltert werden und in der Freizeit dann die privaten.

Ob die Anbieter es schaffen mit ihren Feature-Updates neue Anwender zur Zahlung der Jahresgebühr von 39,99 Euro zu überreden, können wir nicht einschätzen. Fest steht jedoch, dass der jetzige Weg deutlich kundenfreundlicher ist, als die mäandernde Suche nach einem Geschäftsmodell mit ständig neue Partnern, Provisionsmodellen und der Auswertung von Umsätzen, mit denen Outbank vor dem jüngsten Eigentümerwechsel negativ auffiel.