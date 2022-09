Multi-Banking-App Outbank führt neuen Inkognito Modus ein

Genau sieben Monate ist es her, dass die Multi-Banking-Applikation Outbank mit frischem Team und neuem Eigentümer die lang erwartete Version 3.0 der Finanz-Applikation auslieferte. Größte Umstellung damals: Nach einer ganzen Reihe experimenteller Geschäftsmodelle verabschiedete sich Outbank von ihren Gratis-Optionen und setzte auf ein klar strukturiertes Abo-Angebot.

Viertes Funktionsupdate seit Abo-Start

Standardnutzer zahlen seitdem entweder 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr für die Banking-Applikation, die sich auf den Umsatzdatenabruf nahezu aller relevanten deutschen Kreditinstitute versteht, Überweisungen tätigen kann und in der Lage ist zwischen unterschiedlichen Kontotypen wie Girokonto, Kreditkarte, Sparkonto, Tagesgeldkonto und Wertpapierdepot zu unterscheiden.

Neben dem Standard-Abonnement bietet Outbank ein zusätzliches Business-Abonnement für 7,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr an, das saubere PDFs ohne Outbank-Logo exportieren kann und zukünftig um weitere Funktionen für Geschäftskunden ergänzt werden soll.

Beträge schnell ausblenden

Nach einem guten halben Jahr am Markt ist man mit dem jüngsten Update nun bei Version 3.4 angekommen und führt mit dem Update jetzt den neuen Inkognito Modus ein. Dieser macht die Dargestellten Beträge in der App mit einem schnellen Handgriff unkenntlich und erlaubt die Umsatz-Suche oder den prüfenden Blick auf das eigene Girokonto so auch in der U-Bahn oder im Büro ohne sich vor neugierigen Blicken in Acht nehmen zu müssen.

Aktivieren lässt sich der Inkognito Modus dabei sowohl vom Startbildschirm (hier lange auf das Outbank-Icon drücken), in den Einstellungen der App („Einstellungen“ > „Anzeige“ > „Inkognito Modus“) oder direkt im Anmeldefenster (über den Info-Button „i“ oben rechts).

Outbank unterstützt nach eigenen Angaben über 4000 Banken und Kreditinstitute in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.