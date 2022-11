Aqara: Matter-Bereitstellung erfolgt ab Dezember für diese Geräte

Zudem wird Aqara neue Thread-Geräte in den Markt einführen. Neuauflagen mit nativer Thread-Unterstützung und Matter-Anbindung wird es zuerst vom Bewegungsmelder des Anbieters und den Tür- bzw. Fensterkontakt-Sensoren geben. Diese werden dann unter den neuen Namen „Door and Window Sensor P2“ und „Motion and Light Sensor P2“ Anfang 2023 in den Handel kommen.

Sobald das Dezember-Update ausgerollt wurde sollen sich mehr als 40 Aqara-Geräte per Matter ansprechen lassen und dann problemlos mit den Produkten und Software-Lösungen anderer Marktteilnehmer wie IKEA, Apple, Google und Samsung zusammenarbeiten. Insgesamt plant Aqara die Matte-Kompatibilität von über 160 Geräten in zehn unterschiedlichen Geräteklassen.

Insert

You are going to send email to