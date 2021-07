iOS 15 in neuer Version für freiwillige Tester verfügbar

Eine Übersicht der bislang in den Beta-Versionen von iOS 15 enthaltenen Neuerungen könnt ihr unter diesem Link abrufen. Zuletzt hat Apple die hier genannten Neuerungen implementiert, dazu zählen etwa neue Info-Bildschirme, ein überarbeitetes Musik-Widget und Anpassungen in der Nachrichten-App und Safari.

Nachdem Apple am Mittwoch bereits Entwickler mit einer neuen Testversion von iOS 15 versorgt hat, sind jetzt die Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm an der Reihe. Gut zwei Wochen nach dem Start der öffentlichen Tests ist iOS 15 jetzt als „Public Beta 3“ verfügbar – wobei es sich hier genau genommen erst um die zweite für alle Nutzer verfügbare Testversion handelt.

