Bahn-Apps: Railwise und Abfahrtstafel legen nach

Zwei Verkehrs-Apps bauen ihre Funktionen für regelmäßige Bahnfahrer und Pendler aus. Railwise verbessert die Verwaltung vergangener Fahrten und erweitert die Informationen auf Sperrbildschirm und Dynamic Island. Abfahrtstafel Berlin erhält mit Version 2.0 unter anderem Pendelerinnerungen, Live-Aktivitäten und eine Synchronisierung über iCloud.

Railwise haben wir im April ausführlicher vorgestellt. Die App wertet historische Daten zu Fernverkehrszügen aus und zeigt damit nicht nur die aktuelle Verspätung, sondern auch, wie zuverlässig einzelne Verbindungen normalerweise unterwegs sind. Dazu zählen Pünktlichkeitsrate, durchschnittliche Verspätung, Ausfälle und Gleisänderungen. Gerade bei knappen Anschlüssen liefert die Statistik damit eine zusätzliche Entscheidungshilfe vor der Fahrt.

Railwise ergänzt Sitzplatzdaten

Mit dem aktuellen Update lassen sich zurückliegende Fahrten einfacher finden und dem persönlichen Reiseverlauf hinzufügen. Die Suche soll dabei auch dann bessere Ergebnisse liefern, wenn die erste Eingabe nicht exakt zum gesuchten Zug passt. Gespeicherte Angaben zu Wagen und Sitzplatz tauchen zudem in den Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island auf. Diese Informationen werden zwischen den eigenen Geräten synchronisiert.

Die App führt auf Wunsch außerdem eine persönliche Reisestatistik mit gefahrenen Kilometern, Zugstunden, besuchten Städten und häufig genutzten Strecken. Für aktuelle Fahrten erscheinen Verspätungen, Gleisänderungen und der nächste Halt direkt außerhalb der App. Railwise ist kostenlos erhältlich und setzt inzwischen iOS 26 voraus.

Abfahrtstafel Berlin wird zum Pendlerhelfer

Einen stärker lokalen Ansatz verfolgt Abfahrtstafel Berlin. Die nur für das iPhone angebotene Anwendung konzentriert sich auf S-Bahn, U-Bahn, Tram, Bus und Regionalverkehr in Berlin. Mit Version 2.0 lassen sich jetzt Pendelzeiten hinterlegen und mit Erinnerungen versehen. Für eine laufende Linie stehen ebenfalls Live-Aktivitäten auf Sperrbildschirm und Dynamic Island bereit.

Haltestellen können weiterhin angepinnt werden. Neu ist, dass sich Linien- und Bahnsteigfilter direkt mit diesen Pins speichern lassen. Dadurch kann eine Abfahrtstafel beispielsweise auf die Verbindungen reduziert werden, die für den eigenen Arbeitsweg tatsächlich relevant sind. Gepinnte Haltestellen und Pendelprofile synchronisiert die App über iCloud.

Abfahrtstafel Berlin bleibt auch in Version 2.0 kostenlos und benötigt mindestens iOS 18. Einen ähnlichen, allerdings deutlich breiter angelegten Ansatz für spontane Abfahrten verfolgt Abfahrt! seit dem jüngsten großen Update, das zusätzlich eine Apple-Watch-App und die Anzeige von Folgehalten mitgebracht hat.