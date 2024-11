Automatischer iPhone-Neustart nach Inaktivität: Neue Sicherheitsfunktion birgt auch Nachteile

Mit der Einführung von iOS 18 hat Apple eine Sicherheitsmaßnahme in das iPhone-Betriebssystem implementiert, über die wir auf ifun.de bereits ausführlich berichtet haben. Nach einer Inaktivität von 72 Stunden startet das iPhone jetzt automatisch neu.

How does the new iOS inactivity reboot work? What does it protect from?

I reverse engineered the kernel extension and the secure enclave processor, where this feature is implemented.https://t.co/VbdxhueXtL pic.twitter.com/deA5tBplcX

— Jiska (@naehrdine) November 17, 2024