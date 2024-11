Zusätzliche Sicherheit: iPhone startet nach 3 Tagen Inaktivität neu

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass sich Strafverfolgungsbehörden in den USA darüber ärgern, dass beschlagnahmte iPhones ohne äußere Einwirkung neu starten. Es wird vermutet, dass Apple mit iOS 18 eine Funktion integriert hat, die unter bestimmten Voraussetzungen solche Neustarts veranlasst, um den Zugriff durch unbefugte Personen zu erschweren.

Jetzt liegen weitere Details zu der Funktion vor. Die deutsche Sicherheitsforscherin Jiska Classen zeigt im Video, dass ein iPhone, auf dem iOS 18 als Betriebssystem installiert ist, exakt 72 Stunden nach dem es zum letzten Mal entsperrt wurde, automatisch neu startet.

See the latest iOS inactivity reboot in action!

iOS 18 comes with improved anti-theft measures. Three days w/o unlock, the iPhone will reboot, preventing thieves from getting your data. (1/4) pic.twitter.com/H24Tfo1cSr

— Jiska (@naehrdine) November 13, 2024