Automatische iPhone-Neustarts erschweren Ermittlungsarbeit

In den USA berichten Strafverfolgungsbehörden von einer neuen Herausforderung bei der Untersuchung beschlagnahmter iPhones. In einem Dokument, das von dem US-amerikanischen Medium 404 Media veröffentlicht wurde, wird beschrieben, wie mehrere iPhones in forensischen Laboren plötzlich und ohne äußerlichen Einfluss neu starteten.

Diese Geräte waren in den Laboren zur Beweissicherung und sollten dort eigentlich „After First Unlock“-Status (AFU) verbleiben, der Forensikern die Datenanalyse zumindest in Teilen erleichtert. Nach dem automatischen Neustart befanden sie sich die fraglichen iPhone-Modelle jedoch wieder im sichereren „Before First Unlock“-Status (BFU), der den Zugriff auf gespeicherte Daten erheblich erschweren soll.

Als Ursache vermuten Ermittler eine neue Sicherheitsfunktion von iOS 18. Das iPhone-Betriebssystem könnte Geräte automatisch neu starten lassen, wenn diese für längere Zeit nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden sind. Auch Geräte im Flugmodus und solchen, die von sämtlichen äußeren Signalen abgeschottet aufbewahrt wurden, waren betroffen.

Ein Ausschnitt aus dem geleakten Dokument

Kommunikation zwischen Geräten?

Ermittler gehen davon aus, dass iPhones in unmittelbarer Nähe möglicherweise miteinander kommunizieren und sich gegenseitig zum Neustart veranlassen, wenn sie längere Zeit ohne Netzwerkverbindung bleiben. Diese Theorie, so die Ermittler, könnte auch für iPhones gelten, die forensische Experten privat nutzen, wenn diese ebenfalls iOS 18 verwenden.

Apple hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob die beschriebenen Reboots tatsächlich auf eine gezielte Maßnahme zurückzuführen sind. Die Vermutung, dass die Geräte bewusste Neustarts vornehmen, um sich so vor Zugriffen Dritter zu schützen konnte daher noch nicht bestätigt werden.

Getrennte Aufbewahrung empfohlen

Das Dokument endet mit Ratschlägen für Strafverfolger und Forensiker: AFU-Geräte sollten von iOS-18-Geräten isoliert werden, um einen ungewollten Neustart und den Verlust des AFU-Zustands zu vermeiden.