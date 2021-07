Das Raumschiff „New Shepard“ soll von Texas aus starten und Bezos und drei weitere Passagiere an den Rand des Weltraums bringen. Nach kurzer Zeit in der Schwerelosigkeit soll die Kapsel wieder in der texanischen Wüste landen.

Auf den Spuren des Milliardärs Richard Branson wird sich in wenigen Minuten auch der Amazon-Chef Jeff Bezos in den Low Earth Orbit katapultieren lassen und den blauen Planeten vorübergehend verlassen.

Weltraum-Tourismus Bezos fliegt ins All: Ab 15:12 Uhr in Supercluster-App und Livestream

Insert

You are going to send email to