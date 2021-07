Verkaufsstart für Apples MagSafe-Akku in den Apple Stores

Der Apple-Akku lässt sich magnetisch auf dem iPhone befestigen und ist nicht nur in der Lage, das iPhone zu laden, sondern kann umgekehrt auch per Reverse-Charging von einem iPhone mit Strom versorgt werden .

Von heute an ist das von Apple offiziell als „ Externe MagSafe Batterie “ bezeichnete Zubehör dann auch in den deutschen Apple-Ladengeschäften erhältlich und lässt sich beim Onlinekauf auch zur sofortigen Abholung dort reservieren. Wer den Akku auf dem Postweg geliefert haben will, muss sich dagegen etwas gedulden. Apple nennt aktuell den 28. Juli als frühestes Lieferdatum.

