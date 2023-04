Gerüchte, Apple könnte alle mechanischen Tasten durch berührungsempfindliche Solid-State-Tasten ersetzen, wurden zuletzt von dem selben Analysten einkassiert , der diese initial in die Welt gesetzt hatte. Apple hätte plötzlich mit unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, so die Rechtfertigung damals.

Ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra soll die neue Action-Taste dann nicht mehr auf eine Funktion festgelegt sein, sondern in Abhängigkeit vom aktuellen Einsatz des iPhones flexible Nutzungsmöglichkeiten offerieren. So könnte eine Action-Taste beim Einsatz der iPhone-Kamera als Auslöser dienen, bei aktiver Taschenlampe für die Wahl der Helligkeit oder das schnelle Ausschalten genutzt werden können und vielleicht auch die Verknüpfung mit Kurzbefehlen oder selbst definierten Schnellzugriffen zulassen.

Neue 3D-Renderings So in etwa: Action-Taste statt Stummschalter beim iPhone 15

