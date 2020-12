Auf Rückseite tippen: So startet ihr iPhone- und HomeKit-Aktionen

Seit iOS 14 lassen sich mithilfe der Funktion „Auf Rückseite tippen“ per Fingertipp auf die iPhone-Rückseite verschiedene Funktionen aufrufen und selbst HomeKit-Automatisierungen starten. Wir haben in den vergangenen Monaten schon hier und da über diese Neuerung berichtet, jetzt erinnert der Apple Support mit einem Hilfe-Video an die vorhandenen Möglichkeiten.

Nehmen wir Apples Video-Veröffentlichung zum Anlass, das Thema noch einmal aufzuwärmen – auch wenn sich rückblickend nicht alle iPhone-Nutzer positiv von der neuen Option beeindruckt zeigen. Wobei die Kritik durchaus kontrovers ist: Teils wird bemängelt, dass die Aktionen oft mehr oder weniger von selbst ausgelöst werden, andere Anwender bemängeln wiederum, dass ihr Gerät so gut wie gar nicht auf die Fingertipps reagiert.

Zur Erinnerung: In den Einstellungen findet ihr unter den Bedienungshilfen im Bereich „Tippen“ eine neue Option namens „Auf Rückseite tippen“. Hier könnt ihr getrennt voneinander einstellen, was passieren soll, wenn ihr doppelt oder dreimal kräftig auf die iPhone-Rückseite tippt. Neben einer Vielzahl von systemseitigen Standardfunktionen bietet sich hier auch die Möglichkeit, selbst erstellte Kurzbefehle auszuführen.