HomeKit-Tür-Fenster-Sensoren von VOCOlinc günstig im Doppelpack

VOCOlinc bietet seinen mit HomeKit kompatiblen Tür-/Fenster-Sensor VP1 für kurze Zeit mit Preisnachlass an. Aktiviert man den Rabattcode auf der Produktseite, so reduziert sich der Preis für das Doppelpack auf nur 31,44 Euro. Ich bezahlt dann also weniger als 16 Euro pro Stück. Für Produkte der Konkurrenz muss man bei gleichem Leistungsumfang oft mehr als das Doppelte ausgeben.

Die VOCOlinc-Sensoren erfassen über einen Magnetkontakt den aktuellen Status von Türen und Fenstern. Diese Information lässt sich dann über die Home-App abrufen und beispielsweise mit Automationen oder auch Warnmeldungen verknüpfen. Für die Stromversorgung sorgt eine integrierte CR2032-Batterie, die austauschbar ist und dem Hersteller zufolge bis zu sechs Monate lang durchhält.

Beachten müsst ihr allerdings, dass die Sensoren von VOCOlinc wie alle uns bekannten, direkt mit HomeKit koppelbaren Tür-Fenster-Sensoren mit Bluetooth arbeiten. Somit ist es erforderlich, dass sich ein HomeKit-Hub wie Apple TV oder der HomePod in Bluetooth-Reichweite befindet, um den vollen HomeKit-Funktionsumfang zu erhalten. Wer auf eine größere Reichweite aus ist, muss auf eine Zigbee-Lösung mit HomeKit-Hub setzen, wie sie beispielsweise von Aqara oder auch Bosch angeboten werden.