Praktisch: HomeKit-Szene mit Tippen auf iPhone-Rückseite starten

Apples iOS 14 integriert in den Bedienungshilfen die neue iPhone-Funktion „Auf Rückseite tippen“. Diese ist ab Werk jedoch erst mal deaktiviert und muss von Hand konfiguriert – ifun.de berichtete.

Anwender können hier zwei verschieden Aktionen definieren, die das iPhone ausführen soll, zwei- oder dreimal schnell auf die iPhone-Rückseite getippt wurde. Zum einen lassen sich mit der Klopfgeste System-Aktionen wie die Lautstärke-Steuerung, das Kontrollzentrum und die Screenshot-Funktion ansprechen, die Tippgeste kann jedoch auch zum Weiterscrollen langer Texte oder zum Starten beliebiger Kurzbefehle genutzt werden.

Letztgenannte Funktion lässt sich prima mit dem eigenen HomeKit-Setup kombinieren. In der Kurzbefehle-App lässt sich mit wenigen Handgriffen ein Kurzbefehl erstellen, der seinerseits lediglich eine der vorhandenen HomeKit-Szenen aktiviert. Dieser kann nun mit dem Doppel- oder Dreifach-Tap der Bedienungshilfen verknüpft werden, was in der Folge dazu führt, dass ihr zwei beliebige HomeKit-Szenen durch ein kurzes Klopfen auf die iPhone-Rückseite aktivieren könnt.

Eine Funktion, die ein erst mal nicht vom Hocker reißt, die je nach Nutzung des persönlichen Smart-Homes aber durchaus hilfreich sein kann. Wir haben hier etwa eine HomeKit-Szene die täglich einmal aktiviert wird, sich aber nicht automatisieren lässt, da diese stets zu unterschiedlichen Tageszeiten benötigt wurde. Die Lösung bislang: Mit gedrückter Siri-Taste haben wie den Szenen-Namen eingesprochen und darauf gehofft, dass Siri keine gesonderte Nachdenkzeit einforderte.

Schlichter Kurzbefehl aktiviert Szene

Mit Hilfe der Klopfgeste auf die iPhone-Rückseite können wir die Szene jetzt deutlich schneller und zuverlässiger ausführen – abzuwarten bleibt allerdings wie oft das iPhone im Alltag einen Doppeltap feststellt, der durch das Ablegen des Gerätes, das Ruckeln in einer Fahrradhalterung oder das Hin- und Herschwingen an Handyketten ausgelöst wurde.