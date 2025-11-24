iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 868 Artikel

Auf die neue App folgen neue Inhalte

Audi und Disney+ kooperieren: Streaming direkt im Fahrzeug
Artikel auf Mastodon teilen.
25 Kommentare 25

Audi ergänzt seine aktuellen Modelle um eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf den Video-Streaming-Dienst Disney+. Die App lässt sich über den integrierten „Audi Application Store“ installieren und mit einem vorhandenen Konto nutzen. Filme und Serien können im Stand über das zentrale Display wiedergegeben werden. In Fahrzeugen mit optionalem Bildschirm für die Beifahrerin oder den Beifahrer ist auch während der Fahrt eine Wiedergabe möglich.

Audi App Myaudi Etron

Der Start erfolgt parallel in zahlreichen internationalen Märkten. Dazu gehören europäische Länder sowie Regionen in Asien, Australien, Neuseeland und den USA. Unterstützt werden unter anderem die neuen Modelle der A5 und Q5 Familie sowie mehrere A6 Varianten und die Q6 e-tron Baureihe. Voraussetzung für die Nutzung sind ein myAudi Konto und eine aktive Datenverbindung. Der „Audi Application Store“ wurde gemeinsam mit CARIAD entwickelt und ist vollständig in das Infotainmentsystem eingebunden.

Die technische Erweiterung wird von einer Product-Placement-Kooperation im aktuellen Tron-Film begleitet. In „TRON: Ares“, der seit Oktober im Kino läuft, erscheinen zwei Fahrzeuge der Marke. Eine Figur nutzt einen Audi Q8 e-tron. Ein weiteres Modell ist eine speziell entworfene Variante, deren Gestaltung an historische Rallyefahrzeuge der Marke erinnert.

Disney Plus Preiserhoehung September 2025

Disney+ setzt Preiserhöhung durch

Die neue In-Car-Integration fällt in eine Phase, in der der Streamingdienst seine Preisstruktur für bestehende Abonnenten anpasst. ifun.de hatte am vergangenen Freitag berichtet, dass der Anbieter höhere Gebühren nun auch bei laufenden Verträgen einfordert und Nutzer zwischen Zustimmung, Tarifwechsel oder Kündigung wählen müssen. Hierzulande hatte Disney+ im Oktober die Preise erhöht und verlangt seitdem 6,99 Euro pro Monat für den zugriff auf die werbefinanzierten Streams, 10,99 Euro monatlich für den Standard-Zugang und 15,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo.

Laden im App Store
myAudi
myAudi
Entwickler: AUDI AG
Preis: Kostenlos
Laden
Laden im App Store
Disney+
Disney+
Entwickler: Disney
Preis: Kostenlos+
Laden

24. Nov. 2025 um 16:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • wollte mir eigentlich ein neues Ipad kaufen, wird jetzt wohl doch ein A5 werden

    Antworten Melden

  • „Für seine aktuellen Modelle“ ist der Grund warum deutsche Hersteller immer mehr Probleme kriegen.

    Antworten Melden

  • Ein sehr lustiger Artikel, erfrischend, denn meiner Meinung nach, bleibt das Display bei dem Disney+ Angebot immer aus und dunkel!

    Antworten Melden

  • „Lösungen“ direkt vom Hersteller sind immer schlecht. In meinem Auto läuft eine Android Box, auf der kann ich beliebige Apps installieren.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Es wurde bei Audi immer groß mit Over the Air Updates und neue Funktionen geworben. Meiner ist jetzt 2,5 Jahre alt und es gab kein einziges Update bzw. neues Feature dazu. Datenpakete muss man sich sehr teuer über Audi kaufen. Nix mit Hotspot übers Handy. In Summe mein erster und letzter Audi. Schwer enttäuscht von dem Laden. Die Mängel zähle ich lieber nicht auf.

    Antworten Melden

    • Für was benötigt man bitte ein Datenpaket? Das geht alles übers Handy. Einzig der Audi Routenplaner benötigt Daten, die sind im Package dabei. Update ist auch so eine Sache. Never touch a Running System. Hab jetzt für meinen Q4 ein Update für die App mit Ver- und Entriegelung erhalten. Brauche ich aber nicht wirklich. Schlüssel habe ich ja immer dabei.

      Antworten Melden

    • Lies mal deine Anleitung, die Updates kommen über die integrierte Sim und sind mindestens die ersten 3 Jahre komplett kostenlos und ich meine sogar noch sehr viel länger.

      Antworten Melden

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42868 Artikel in den vergangenen 6660 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven