Audi und Disney+ kooperieren: Streaming direkt im Fahrzeug

Audi ergänzt seine aktuellen Modelle um eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf den Video-Streaming-Dienst Disney+. Die App lässt sich über den integrierten „Audi Application Store“ installieren und mit einem vorhandenen Konto nutzen. Filme und Serien können im Stand über das zentrale Display wiedergegeben werden. In Fahrzeugen mit optionalem Bildschirm für die Beifahrerin oder den Beifahrer ist auch während der Fahrt eine Wiedergabe möglich.

Der Start erfolgt parallel in zahlreichen internationalen Märkten. Dazu gehören europäische Länder sowie Regionen in Asien, Australien, Neuseeland und den USA. Unterstützt werden unter anderem die neuen Modelle der A5 und Q5 Familie sowie mehrere A6 Varianten und die Q6 e-tron Baureihe. Voraussetzung für die Nutzung sind ein myAudi Konto und eine aktive Datenverbindung. Der „Audi Application Store“ wurde gemeinsam mit CARIAD entwickelt und ist vollständig in das Infotainmentsystem eingebunden.

myAudi App runderneuert: KI-Integration und digitaler Fahrzeugzugang

Die technische Erweiterung wird von einer Product-Placement-Kooperation im aktuellen Tron-Film begleitet. In „TRON: Ares“, der seit Oktober im Kino läuft, erscheinen zwei Fahrzeuge der Marke. Eine Figur nutzt einen Audi Q8 e-tron. Ein weiteres Modell ist eine speziell entworfene Variante, deren Gestaltung an historische Rallyefahrzeuge der Marke erinnert.

Disney+ setzt Preiserhöhung durch

Die neue In-Car-Integration fällt in eine Phase, in der der Streamingdienst seine Preisstruktur für bestehende Abonnenten anpasst. ifun.de hatte am vergangenen Freitag berichtet, dass der Anbieter höhere Gebühren nun auch bei laufenden Verträgen einfordert und Nutzer zwischen Zustimmung, Tarifwechsel oder Kündigung wählen müssen. Hierzulande hatte Disney+ im Oktober die Preise erhöht und verlangt seitdem 6,99 Euro pro Monat für den zugriff auf die werbefinanzierten Streams, 10,99 Euro monatlich für den Standard-Zugang und 15,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo.