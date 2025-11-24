X-Sense: Vernetzte App-Rauchmelder gehen in den Black-Friday

Seit rund zwei Jahren beobachten wir die vernetzten Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder von X-Sense und haben zu ausgewählten Modellen bereits ausführlichere Praxistests veröffentlicht. Die Geräte richten sich vor allem an Eigenheimbesitzer und Bewohner größerer Wohnungen, die selbst für die Installation ihrer Rauchmelder verantwortlich sind.

In vielen Mietobjekten übernehmen Hausverwaltungen diese Aufgabe, doch dort, wo der Einbau in eigener Hand liegt, können vernetzte Systeme eine sinnvolle Ergänzung sein, da sie Warnmeldungen im gesamten Haushalt auslösen und per App weiterleiten.

Smarte Systeme für frühzeitige Warnungen

Rauchmelder gelten als einfache und wirkungsvolle Maßnahme, um Gefahrensituationen früh zu erkennen. Modelle wie der XS01 M von X Sense arbeiten mit einem fotoelektrischen Sensor, der auf sichtbare Rauchpartikel reagiert. Das Gerät entspricht gängigen Prüfnormen und ist für den Einbau in privaten Haushalten vorgesehen.

Die vernetzte Variante löst im gesamten System Alarm aus, sobald ein einzelner Sensor Rauch registriert. In größeren Wohnungen oder Häusern erhöht dies die Chance, rechtzeitig gewarnt zu werden. Zudem lassen sich so auch erweitertes Bereiche wie CarPort und Dachboden „im Blick“ behalten. Die zugehörige App informiert zudem bei ausgelösten Alarmen, wenn niemand zu Hause ist.

Preisreduzierte Sets zum Black Friday

Im Rahmen der laufenden Black-Friday-Woche bietet nun auch X-Sense mehrere Modelle zu deutlich reduzierten Preisen an. Dazu zählen unter anderem Sets mit drei oder sechs Meldern und Basisstationen sowie Geräte mit zusätzlicher Kohlenmonoxidmessung. Der Smart Rauchmelder SD11 MR mit WLAN und Magnethalterung liegt derzeit beieinem Stückpreis von nur noch 18,61 Euro. Das umfangreiche XS0D MR61 Set mit sechs Meldern und Magnethalterungen wurde noch aktuell noch einmal im Preis gesenkt und ist von heute an bis zum 1. Dezember für nur noch 100,74 Euro erhältlich.