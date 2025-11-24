Neue CallYa-Tarife ab Dezember: Vodafone stellt Prepaid-Angebot neu auf

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone stellt seine CallYa Tarife zum Dezember neu auf. Kundinnen und Kunden erhalten deutlich mehr Datenvolumen zum unveränderten Preis. Die Anpassungen gelten automatisch für Neu und Bestandskunden und erfordern keine gesonderte Aktivierung.

Per eSIM im 5G-Netz

Der Tarif „CallYa Start“ umfasst künftig 2 Gigabyte statt bisher 1 Gigabyte und kostet weiterhin 4,99 Euro pro vier Wochen. Der Tarif „Allnet Flat S“ steigt von 15 auf 25 Gigabyte für 9,99 Euro pro vier Wochen. Im Tarif „Allnet Flat M“ wächst das Volumen von 30 auf 50 Gigabyte und bleibt bei 14,99 Euro pro vier Wochen. Für intensive Datennutzung bietet CallYa den Tarif „Allnet Flat L“, der nun 100 Gigabyte statt 60 Gigabyte enthält. Der Preis liegt weiterhin bei 19,99 Euro pro vier Wochen.

Der Tarif „CallYa Classic“ ohne Grundgebühr sowie der Tarif „CallYa Black“ mit unbegrenztem Datenvolumen behalten ihre bisherigen Konditionen. Alle CallYa Angebote unterstützen das 5G Netz von Vodafone und stehen auf Wunsch als eSIM zur Verfügung. Zusätzlich können Gespräche über WLAN geführt werden, wenn das Mobilfunksignal schwach ist.

Jahrespakete für eine vereinfachte Nutzung

Neben den Monatstarifen führt Vodafone zwei neue Jahrespakete ein. Diese richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Kosten im Voraus begleichen und ein Jahr lang durchgehend erreichbar bleiben möchten.

Das neue „Paket XS“ umfasst eine Allnet Flat und 20 Gigabyte Datenvolumen für 49,99 Euro. Das „Paket XL“ enthält eine Allnet Flat und 1.000 Gigabyte Datenvolumen für 199,99 Euro. Das bereits bekannte Paket mit 180 Gigabyte für 99,99 Euro bleibt im Sortiment. Die Jahresangebote sollen sowohl Gelegenheitsnutzern als auch Vielsurfern eine Alternative zu den regulären Monatstarifen bieten.

Vorteile durch Kombinationen

Wer ein Festnetzprodukt von Vodafone nutzt, kann im Rahmen der GigaKombi jeden Monat ein weiteres Gigabyte Datenvolumen erhalten. Kunden, die ihre CallYa Karte als Teil eines Haushalts registrieren, bekommen diesen Bonus automatisch. Dadurch steigt das Datenvolumen beispielsweise im Tarif Allnet Flat S auf 26 Gigabyte pro vier Wochen.