Neue Monats- und Jahrestarife ab 2. Dezember
Neue CallYa-Tarife ab Dezember: Vodafone stellt Prepaid-Angebot neu auf
Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone stellt seine CallYa Tarife zum Dezember neu auf. Kundinnen und Kunden erhalten deutlich mehr Datenvolumen zum unveränderten Preis. Die Anpassungen gelten automatisch für Neu und Bestandskunden und erfordern keine gesonderte Aktivierung.
Per eSIM im 5G-Netz
Der Tarif „CallYa Start“ umfasst künftig 2 Gigabyte statt bisher 1 Gigabyte und kostet weiterhin 4,99 Euro pro vier Wochen. Der Tarif „Allnet Flat S“ steigt von 15 auf 25 Gigabyte für 9,99 Euro pro vier Wochen. Im Tarif „Allnet Flat M“ wächst das Volumen von 30 auf 50 Gigabyte und bleibt bei 14,99 Euro pro vier Wochen. Für intensive Datennutzung bietet CallYa den Tarif „Allnet Flat L“, der nun 100 Gigabyte statt 60 Gigabyte enthält. Der Preis liegt weiterhin bei 19,99 Euro pro vier Wochen.
Der Tarif „CallYa Classic“ ohne Grundgebühr sowie der Tarif „CallYa Black“ mit unbegrenztem Datenvolumen behalten ihre bisherigen Konditionen. Alle CallYa Angebote unterstützen das 5G Netz von Vodafone und stehen auf Wunsch als eSIM zur Verfügung. Zusätzlich können Gespräche über WLAN geführt werden, wenn das Mobilfunksignal schwach ist.
Jahrespakete für eine vereinfachte Nutzung
Neben den Monatstarifen führt Vodafone zwei neue Jahrespakete ein. Diese richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Kosten im Voraus begleichen und ein Jahr lang durchgehend erreichbar bleiben möchten.
Das neue „Paket XS“ umfasst eine Allnet Flat und 20 Gigabyte Datenvolumen für 49,99 Euro. Das „Paket XL“ enthält eine Allnet Flat und 1.000 Gigabyte Datenvolumen für 199,99 Euro. Das bereits bekannte Paket mit 180 Gigabyte für 99,99 Euro bleibt im Sortiment. Die Jahresangebote sollen sowohl Gelegenheitsnutzern als auch Vielsurfern eine Alternative zu den regulären Monatstarifen bieten.
Vorteile durch Kombinationen
Wer ein Festnetzprodukt von Vodafone nutzt, kann im Rahmen der GigaKombi jeden Monat ein weiteres Gigabyte Datenvolumen erhalten. Kunden, die ihre CallYa Karte als Teil eines Haushalts registrieren, bekommen diesen Bonus automatisch. Dadurch steigt das Datenvolumen beispielsweise im Tarif Allnet Flat S auf 26 Gigabyte pro vier Wochen.
2 GB für 1 Monat – ich hau mich weg. Das es so ein ‚Angebot‘ überhaupt noch gibt.
Echt verrückt
Als ich die Angebote gesehen habe, hatte ich kurz gedacht wir haben den 1. April…
Selbst ein Angebot mit 2 GB…verrückt aus meiner Sicht, wenn man das in Relation zu den anderen Tarifen vergleicht.
Ich bezahle 4€ im Monat für 3GB und verbrauche davon meist nur 2. Ich frage mich immer warum die Leute so viel Datenvolumen brauchen. Man ist doch heutzutage schon überall im WLAN
Die Insta und TickTock Kids brauchen so viel. :D Ganz im Ernst, wer viel unterwegs ist ohne WLAN, brauch das wahrscheinlich. Navi Nutzung zieht auch Daten. Aber klar, wer im HomeOffice arbeitet und nicht viel ÖPNV und Auto fährt + so semi Social Media benutzt, kommt bequem mit 2/3GB über den Monat. Besonders wenn Musik, Podcasts etc. im WLAN automatisch geladen werden. Ich komme in der Regel auch gut mit 2GB hin.
Wer keine eSIM braucht: Simyo
Wer eine braucht: WinSIM oder fraenk
Fraenk ist echt gut. Die App und auch die Kosten bzw. Leistung
Bin seit Jahren mit Congstar für die ganze Familie sehr zufrieden. Jedes Jahr kann man sein Tarif kostenlos upgraden.
Jup ich auch 75GB für 19€
Für 15 € im monat, bei MegaSIM für unlimitiertes internet und alles flat. Und im eu ausland 80gb. 300 Mbits Geschwindigkeit und monatlich kündbar. Dieses Angebot ist bei weitem unschlagbar. Hab ich gestern noch für drei Familienmitgliedern abgeschlossen und ich selbst habe den Vertrag auch schon seit letzte Monat funktioniert einwandfrei. Netzabdeckung ist besser als zuvor mit sim24 und Internetgeschwindigkeit ist der Hammer
In welchen Netz?
Bestimmt e-Netz bei den Preisen – ist aber nur geraten
Ob die Telekom nachzieht? Wäre wünschenswert.
Tut sie bereits – wenigstens zum Teil. Habe für meine beiden bestehenden Jahrestarife jetzt dauerhaft 17 GB pro Monat zusätzlich gesichert werden. Bedeutet 30 GB pro Monat im 5G-Netz für schlappe 8,33 Euro im Monat. Übernahme dennoch verbrauchten Volumens in den Folgemonat inklusive. Auch für neu erworbene Jahrestarife verfügbar. Aktion läuft zunächst bis 14. Januar 2026. Quelle: https://www.telekom.de/shop/tarife/prepaid-tarife
Edit: …für umgerechnet(!) 8,33 Euro… sollte es lauten.
Ja, hat bei mir auch ohne Probleme funktioniert bei zwei Karten.
Preis-/Leistungstechnisch einfach unschlagbar. Schweiz-Roaming inklusive.
Je länger man dabei bleibt, desto mehr Bonus-Volumen erhält man pro Monat (500MB pro Treuejahr – ist aber glaube ich irgendwann gedeckelt).
Und dass das unverbrauchte Guthaben einmalig übernommen wird, daran kann ich mich in der Vergangenheit nur an E-Plus (-Service) erinnern mit Ihren time&more-Tarifen.
Ja gedeckelt bei 10 Gb meine ich, kann soviel garnicht verbrauchen.
Endlich mal genug Datenvolumen.
Allerdings fehlt mir bei der Telekom das EU Frei Kontingent wie bei Vodafone.
@koe11 Danke nochmal für den Hinweis, ab sofort über die Magenta App gebucht, Top. ;-)
Laut der T-Mobile Homepage gelten die 30 GB nur für den Neuabschluss eines Jahrestarifs, nicht als Upgrade für bestehende Verträge.
Hallo ko11,
Wie hast Du das denn aktiviert oder kam das Automatisch!!
Habe auch seid 4 Jahren den Jahrestarif & bisher kam es immer automatisch!!
Danke für eine Antwort :-)
Bestimmt dann gibt’s für 8 Euro demnächst 25 gb
Das Vodafone Netz ist mittlerweile hier manchmal schlechter als das o2 Netz, und das hat schon was zu heißen.
@koe11
Wie hast du es aktiviert oder kam das Automatisch?