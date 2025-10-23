myAudi App runderneuert: KI-Integration und digitaler Fahrzeugzugang

Der Autobauer Audi hat seine iPhone-Anwendung myAudi grundlegend überarbeitet. Mit der neuen Version will der Hersteller die digitale Fahrzeugnutzung stärker vernetzen und die Bedienung vereinfachen.

Die App wurde optisch neu gestaltet und verbindet nun die Nutzung über App, Fahrzeug und Weboberfläche zu einem zusammenhängenden System. Dadurch soll der Zugriff auf zentrale Funktionen wie Navigation, Fahrzeugstatus oder Serviceangebote einheitlicher erfolgen.

Neu hinzugekommen ist ein lernfähiger Assistent, der auf Künstlicher Intelligenz basiert. Entwickelt wurde er gemeinsam mit der VW-Tochter Cariad. Er greift auf das digitale Bordhandbuch zu und kann auf technische Fragen rund um das Fahrzeug reagieren. Ergänzt wird die Anwendung um einen eigenen Bereich für Zubehör und digitale Dienste, in dem passende Angebote zum jeweiligen Modell angezeigt werden.

iPhone statt Autoschlüssel

Mit dem sogenannten Digital Key lässt sich das Auto künftig direkt über das iPhone oder die Apple Watch ver- und entriegeln sowie starten. Ein physischer Schlüssel ist damit nicht mehr zwingend erforderlich. Diese Funktion war bereits in früheren App-Versionen enthalten, wurde nun aber breiter integriert und vereinfacht.

Für Elektrofahrzeuge bietet die myAudi App zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten. Nutzer können den Ladevorgang planen, die Reichweite prüfen oder bei ausgewählten Modellen die Batterie vor dem Start vorkonditionieren. Die App ermöglicht es zudem, Routen mit passenden Ladestopps im Voraus zu planen und direkt ins Fahrzeug zu übertragen.

Ausbau der digitalen Plattform

Audi betrachtet die App als zentrales Element seines digitalen Ökosystems. Sie soll künftig regelmäßig um neue Funktionen erweitert werden, etwa in den Bereichen Service, Fahrzeugdaten und Online-Dienste. Die überarbeitete Version 5.0 steht im App Store zum Download bereit. Aktuell ist die App in mehr als 50 Märkten verfügbar, weitere Länder sollen schrittweise folgen.