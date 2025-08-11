Aston Martin mit CarPlay Ultra ausführlich im Video besprochen

Im Mai hat Apple mit CarPlay Ultra den Startschuss für das längst erwartete „CarPlay 2.0“ gegeben. Ursprünglich bereits vor drei Jahren angekündigt, hat sich die erweiterte iPhone-Integration dann doch deutlich länger hingezogen als von uns und wohl auch von Apple erwartet.

Bislang ist Aston Martin zudem der einzige Fahrzeughersteller, der CarPlay Ultra unterstützt. Der Video-Blogger Marques Brownlee hat nun die Möglichkeit erhalten, die iPhone-Vollintegration in einem Aston Martin DBX auszuprobieren.

Im Gegensatz zum klassischen CarPlay, das man als großen Bildschirm für iPhone-Apps betrachten kann, bindet CarPlay Ultra zusätzlich zu den iPhone-Inhalten auch Bedienelemente und Anzeigen des Fahrzeugs in die Oberfläche ein. Das Konzept sieht vor, dass man möglichst viele Einstellungen und Informationen abrufen kann, ohne zwischen CarPlay und einem vom Hersteller angebotenen Benutzersystem wechseln zu müssen.

In der im Video gezeigten Umsetzung von Aston Martin lassen sich über CarPlay Ultra unter anderem Klimaeinstellungen, Radiosteuerung und Fahrmodi direkt innerhalb der CarPlay-Ansicht anpassen. Funktionen, die nicht vollständig in CarPlay integriert sind, werden über eine sogenannte „Punch-Through“-Ansicht dargestellt: CarPlay blendet dann die native Fahrzeugoberfläche ein.

Fahrzeughersteller wollen die Kontrolle behalten

Mit dieser Option will Apple die Attraktivität des Systems für Fahrzeughersteller steigern. Bislang scheint deren Interesse, auf CarPlay Ultra aufzuspringen, nämlich eher verhalten. Die Cockpits der Fahrzeuge entwickeln sich zunehmend auch zu einer Plattform, über die sich kommerzielle Dienstleistungen und Zusatzfunktionen anbieten lassen. Auf diese wachsenden Einnahmequellen will keiner der Autohersteller verzichten.

Diese Partner hatte Apple 2022 angekündigt

Apple hatte 2022 noch 14 Partner für die neue CarPlay-Generation namentlich angekündigt. Aston Martin stand damals noch gar nicht auf der Liste, ist bislang jedoch der einzige Fahrzeughersteller, der CarPlay Ultra anbietet. Um die übrigen damals genannten Marken ist es derweil ruhig geworden. Lediglich Porsche hat verlauten lassen, dass CarPlay Ultra weiterhin für kommende Fahrzeuge geplant ist.