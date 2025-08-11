Marques Brownlee auf "Probefahrt"
Aston Martin mit CarPlay Ultra ausführlich im Video besprochen
Im Mai hat Apple mit CarPlay Ultra den Startschuss für das längst erwartete „CarPlay 2.0“ gegeben. Ursprünglich bereits vor drei Jahren angekündigt, hat sich die erweiterte iPhone-Integration dann doch deutlich länger hingezogen als von uns und wohl auch von Apple erwartet.
Bislang ist Aston Martin zudem der einzige Fahrzeughersteller, der CarPlay Ultra unterstützt. Der Video-Blogger Marques Brownlee hat nun die Möglichkeit erhalten, die iPhone-Vollintegration in einem Aston Martin DBX auszuprobieren.
Im Gegensatz zum klassischen CarPlay, das man als großen Bildschirm für iPhone-Apps betrachten kann, bindet CarPlay Ultra zusätzlich zu den iPhone-Inhalten auch Bedienelemente und Anzeigen des Fahrzeugs in die Oberfläche ein. Das Konzept sieht vor, dass man möglichst viele Einstellungen und Informationen abrufen kann, ohne zwischen CarPlay und einem vom Hersteller angebotenen Benutzersystem wechseln zu müssen.
In der im Video gezeigten Umsetzung von Aston Martin lassen sich über CarPlay Ultra unter anderem Klimaeinstellungen, Radiosteuerung und Fahrmodi direkt innerhalb der CarPlay-Ansicht anpassen. Funktionen, die nicht vollständig in CarPlay integriert sind, werden über eine sogenannte „Punch-Through“-Ansicht dargestellt: CarPlay blendet dann die native Fahrzeugoberfläche ein.
Fahrzeughersteller wollen die Kontrolle behalten
Mit dieser Option will Apple die Attraktivität des Systems für Fahrzeughersteller steigern. Bislang scheint deren Interesse, auf CarPlay Ultra aufzuspringen, nämlich eher verhalten. Die Cockpits der Fahrzeuge entwickeln sich zunehmend auch zu einer Plattform, über die sich kommerzielle Dienstleistungen und Zusatzfunktionen anbieten lassen. Auf diese wachsenden Einnahmequellen will keiner der Autohersteller verzichten.
Diese Partner hatte Apple 2022 angekündigt
Apple hatte 2022 noch 14 Partner für die neue CarPlay-Generation namentlich angekündigt. Aston Martin stand damals noch gar nicht auf der Liste, ist bislang jedoch der einzige Fahrzeughersteller, der CarPlay Ultra anbietet. Um die übrigen damals genannten Marken ist es derweil ruhig geworden. Lediglich Porsche hat verlauten lassen, dass CarPlay Ultra weiterhin für kommende Fahrzeuge geplant ist.
Ob ich meinen James Bond DB5 nachrüsten kann?
Sieht ja „richtig toll“ aus. Und die Performance erst. Da hat Apple wohl bei den günstigen China USB-Adaptern mit Android Auto, die mit einem CarPlay Skin daherkommen, versucht zu kopieren.
Welche Performace? Siehst Di einen Unterschied zur Aston Martin OEM Software. Die leichte Trägheit beim Scrollen am Lenkrad haben beide, somit liegt es wohl eher an der AM Software oder Hardware, denn die liefert die Daten. Es wäre doch erstaunlich, wenn der Umweg über das iPhone schneller wäre als die OEM Software.
Es liegt an der Hardware
Das Video kann man ja nicht anschauen.
Gibt’s das auch in Originalton?
Das ist MKBHD. Einer, wenn nicht sogar der größte Tech-YouTuber. Einfach in seinem Auto-Focus Channel schauen.
Jep man kann die Audiospur auf US English (Original) umstellen . Das YouTube diese erbärmliche AI Übersetzung aufzwingt ist wirklich nervig
+1
Selbst als eingeloggter Premium Kunde muss man sich diese Müll-Übersetzungen immer wieder geben.
Dieses ach so tolle intelligente System von Google erkennt auch nach dem 100. Mal nicht, dass ich als zahlender Kunde keine Übersetzungen haben möchte. Richtig schlecht. Qualitativ genauso schlecht wie die Google Suche.
Dazu passen zwei Artikel die ich vor kurzem über Google gelesen habe: die Mitarbeiter werden immer unzufriedener.
Diese kundenunfreundlichen Entscheidungen treffen vermutlich irgendwelche weltfremden abgehobenen Manager und die Mitarbeiter und Kunden denken sich nur: WTF?!?!
Also ich finde die neue KI-Vertonung richtig gut.
Ich nutze CarPlay 1.0 täglich und würde nicht mehr darauf verzichten wollen, aber wenn ich das Video jetzt so sehe, dann frag ich mich doch ernsthaft was ich von CarPlay 2.0 haben soll bzw. welchen Mehrwert das hat. Ich nehme mal das Beispiel Einstellung der Klimaanlage. Wo ist hier der Mehrwert, wenn ich das über CarPlay steuern kann? Im Normalfall sollte man die Klimaanlage regeln können, ohne die CarPlay-Ansicht verlassen zu müssen. Ist dem nicht so, hat der Hersteller in meinen Augen sehr viel falsch gemacht. Von der Ablenkung zwischen den Apps wechseln zu müssen mal abgesehen.
Und was andere Einstellungen für Klang, Assistenzsysteme usw. angeht, nun ja, das stellt man in der Regel ein Mal ein und justiert am Anfang ein, zwei Mal nach und dann greift man darauf nur noch höchst selten zu.
Du sparst dir die Knöpfe usw. dafür.
Und bedeutend aufwendiger als mit zumindest mit den Softtouchtasten einiger Autos ist das auch nicht.
Auf jeden Fall aber besser als den CarPlay Monitor verlassen zu müssen, die Steuerung für die Klima aufzurufen, einstellen und dann wieder zurück zum hauptmenü und CarPlay aufrufen.
Du bist wohl noch kein modernes Auto gefahren? Bei fast allen Neuwagen steuert man die Klimaanlage über den Touchscreen. Und bei meinem Auto wechselt das Display dann auf das OEM-System und ich muss danach wieder auf das AirPlay Icon drücken um zu CarPlay zurückzukehren. Das ist jetzt nicht schlimm, aber schöner wär es direkt von Carplay aus und am besten noch mit Siri Befehl.
Dann lieber ein altes Auto mit Klima und Sitzheizungsknöpfen unterm Radio. Kann jetzt so teuer nicht sein, da so eine Bedienheinheit mit 10 Knöpfchen mit reinzupacken. Touch im
Auto ist die Pest. Einzig das zoomen in der Karte per Fingergeste taugt etwas, weil man schnell intuitiv weiter rein und raus kommt.
man kann auf Touch setzen wenn man alternative Eingabemöglichkeiten bietet, wie z.B den Puk bei BMW. Da muss man sich dann halt was überlegen.
Nicht alles was technisch möglich ist und Designern und Konzerncontollern gefällt ist modern und sinnvoll. Dieser Touchquatsch für die Klimasteuerung, egal ob über OEM oder CarPlay ist ergonomischer Müll und lenkt den Fahrer ab.
Und nein, über Micky Mouse CarPlay 2.0 ist es nicht schön. Ich begrüße es dass viele Autohersteller es nicht umsetzen und sich nicht vom Tim dem Speichellecker abhängig machen. Am Ende diktiert de orangefarbene Horrorclown noch Zölle für die Nutzung von US System in ausländischen Autos. Dann darfst du Münzen einwerfen um den Quatsch zu benutzen.
Das diktieren macht doch schon die EU. Oder haben wir unter ein Stein geschlafen?
Das hat doch nix mit CarPlay zu tun, das liegt am Hersteller, wie der das umsetzt
Hat sich bereits auch ein Deutscher YouTuber abgesehen:
Vielleicht sollte Apple erstmal CarPlay an sich störungsfrei bekommen.
Seit iOS 18 nur noch Probleme. Abbrüche, fehlende Cover, falsche Titel… zigfacher Kontakt und immer noch keine Lösung.
kann ich absolut nicht bestätigen, läuft bei mir schon immer reibungslos, schnell und gut.