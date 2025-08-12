Live-Übersetzung für AirPods zeigt sich in neuer iOS-26-Beta

Spekulationen diesbezüglich gibt es schon seit einiger Zeit, aber jetzt sehen wir einen ersten Beleg dafür, dass Apple mit iOS 26 die Möglichkeit zur Live-Übersetzung in Verbindung mit den AirPods einführt. Gestern Abend hat Apple die mittlerweile sechste Vorabversion von iOS 26 für Entwickler freigegeben und in den Tiefen der Software findet sich unter anderem eine Grafik, die eine entsprechende Option für die AirPods darstellt.

Apple hat die Möglichkeit, Übersetzungen in Echtzeit zu erhalten, bereits bei der Vorstellung seiner diesjährigen Betriebssysteme im Juni angekündigt. Allerdings wurden hier nur direkt auf dem iPhone ausgeführte Anwendungen als Beispiele genannt, darunter direkte Übersetzungen in FaceTime, Telefonanrufe und Nachrichten.

Apple-Demo auf der WWDC im Juni

Die ersten Berichte darüber, dass es eine solche Funktion auch für die AirPods geben wird, machten allerdings schon drei Monate vor dieser Apple-Ankündigung die Runde. Bereits im März wurde berichtet, dass Apple an einer entsprechenden Option arbeitet.

Als Bestätigung darf man die jetzt vom Apple-Blog 9to5Mac in der letzten Beta-Version von iOS 26 aufgestöberte Grafik ansehen (unser Titelbild). Aus dem Werbebild geht zugleich auch hervor, dass Deutsch als Sprache für die Live-Übersetzungen unterstützt wird. Darüber hinaus werden hier auch die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch sowie Portugiesisch angezeigt. Es wird erwartet, dass sich die Funktion mit den AirPods Pro 2 und den AirPods der vierten Generation nutzen lässt. Die Aktivierung dürfte durch Drücken der in den Stiel der AirPods integrierten Taste erfolgen.

Google Pixel Buds Pro als Vorreiter

Google zeigt uns, wie man sich das Ganze vermutlich vorstellen kann. Eine vergleichbare Funktion wurde bereits vor drei Jahren für die Pixel Buds Pro vorgestellt. Die Ohrhörer dienen dabei sowohl als Mikrofon als auch als Lautsprecher für die Sprachausgabe der übersetzten Worte, während die Übersetzung des selbst Gesprochenen einem Gesprächspartner auf dem Bildschirm des Smartphones angezeigt wird.

Diese Art der Interaktion erfordert das Zusammenspiel von entsprechend leistungsfähigen Geräten. Dementsprechend ist zu erwarten, dass es nicht nur Einschränkungen bei den Ohrhörern selbst, sondern auch mit Blick auf die unterstützten iPhone-Modelle gibt. Es wird darüber spekuliert, dass die Live-Übersetzung mithilfe der AirPods ausschließlich mit den kommenden iPhone-17-Modellen verfügbar ist.