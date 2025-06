CarPlay Ultra: Namhafte Hersteller springen ab

Zu Beginn des Monats haben wir uns noch gefragt, wann Apple weitere Partner für CarPlay Ultra anzukündigen plant. Bislang steht hier Aston Martin allein auf weiter Flur, und dies zudem nur in den USA verfügbar. Inzwischen scheinen sich einige namhafte Autohersteller, die ursprünglich von Apple als Partner beim “CarPlay der nächsten Generation” angekündigt wurden, von diesem Vorhaben verabschiedet zu haben.

Die Financial Times überrascht uns mit der Nachricht, dass weder Mercedes-Benz noch Audi, Volvo, Polestar oder Renault planen, Apples CarPlay Ultra in ihre Fahrzeuge zu integrieren. All diese Unternehmen wurden ursprünglich namentlich von Apple als Partner des neuen CarPlay genannt und hatten zum Teil zuvor noch selbst ihr Interesse an der Integration bekundet.

CarPlay Ultra im Aston Martin

Apples Partnerliste ist überholt

Insgesamt hatte Apple bei der ursprünglichen Ankündigung von CarPlay Ultra vor drei Jahren 14 Automarken als Partner genannt. Neben den oben erwähnten hat die Financial Times auch bei Jaguar Land Rover, Ford, Nissan und Infiniti nachgehakt. Die drei zuletzt genannten wollten sich nicht zu dem Thema äußern, während Jaguar Land Rover verlauten ließ, dass eine Integration weiterhin geprüft wird. Lediglich Porsche hat verkündet, dass CarPlay Ultra in kommende Fahrzeuge integriert werden soll.

Diese Partner hatte Apple 2022 angekündigt

BMW hat unabhängig davon schon vor einiger Zeit den Fokus auf die eigene Fahrzeugintegration gelegt. Die Strategie, eine Standard-Integration von CarPlay zu ermöglichen, Apple jedoch keinen erweiterten Zugriff auf Fahrzeugfunktionen zu gewähren, scheinen neben BMW auch andere Hersteller zu verfolgen. Die Unternehmen sehen die damit verbundenen Möglichkeiten wohl auch als Grundlage für die Erschließung zusätzlicher Monetarisierungsoptionen. Dementsprechend gering ist das Interesse, Apple hier zu viele Freiheiten zu gewähren.

Kia und Genesis als nächste CarPlay-Ultra-Partner

Mit weiteren konkreten Ankündigungen durch Apple dürfen wir dennoch rechnen. Als nächstes soll CarPlay Ultra die Hyundai-Marken Kia und Genesis erreichen.