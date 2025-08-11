Antennen-Umbau und mehr: Neues zu den kommenden iPhone-Modellen

Vier Wochen vor der Ankündigung der neuen iPhone-Modelle nimmt die Taktrate, in der neue Leaks und Gerüchte die Runde machen, deutlich zu.

Dem gut mit der Zuliefererszene von Apple vernetzten Majin Bu zufolge soll das iPhone 17 Pro mit einer grundlegenden Änderung bei der Antennenkonstruktion kommen. So sollen die Antennen künftig nicht mehr wie bisher entlang des Rahmens sitzen, sondern rund um das Kameramodul auf der Rückseite angeordnet werden.

Eine solche Modifikation könnte sich positiv auf die Funkleistung der Geräte auswirken. Bislang sind die Antennen in die seitlichen Gehäusekanten integriert, was zu Signalverlusten führen kann, wenn Gehäusematerialien oder die Hand des Nutzers die Funkwellen abschirmen. Ihr erinnert auch an das „Antenna-Gate“ beim iPhone 4 und „You’re holding it wrong“?

Eine Verlagerung in Richtung Kamera könnte die Störanfälligkeit verringern und die Leistung bei Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen verbessern. Das Konzept soll der bereits bei der Apple Watch Ultra realisierten Bauweise ähneln, bei der Antennen gezielt in strukturelle Bereiche des Gehäuses integriert wurden. Eine solche Platzierung ermögliche eine gleichmäßigere Signalabstrahlung und weniger Abschattungen, etwa in vertikaler oder diagonaler Richtung.

iPhone 17 Air als neue Zwischengröße

Die französische Webseite iPhon.fr legt derweil mit Informationen zur Bildschirmgröße der für Herbst erwarteten iPhone-Modelle nach. Dem zufolge wird Apple nächsten Monat vier neue Modelle der iPhone-17-Reihe vorstellen: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Das iPhone Air tritt dabei anstelle des iPhone Plus und soll mit 6,6 Zoll eine neue Zwischengröße darstellen. Das Standardmodell iPhone 17 soll mit 6,3 Zoll etwas größer als sein Vorgänger mit 6,1 Zoll und damit ebenso groß ausfallen wie das iPhone 17 Pro. Das iPhone 17 Pro Max habe mit 6,9 Zoll die gleiche Größe wie der Vorgänger iPhone 16 Pro Max. Auch hier werden als Quelle Personen mit Kontakten zu Apple-Zulieferern angegeben.

iPhone 17 Pro: Der aktuelle Informationsstand als Video

Zu guter Letzt gibt es noch ein neues Video von Jon Prosser. Der lässt sich von der gegen ihn laufenden Klage wegen Geheimnisverrats nicht beeindrucken und fasst die bislang bekannten (beziehungsweise vermuteten) Details zum iPhone 17 Pro in Videoform zusammen.