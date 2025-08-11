iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 767 Artikel

Leaks und Gerüchte zusammengefasst

Antennen-Umbau und mehr: Neues zu den kommenden iPhone-Modellen
Vier Wochen vor der Ankündigung der neuen iPhone-Modelle nimmt die Taktrate, in der neue Leaks und Gerüchte die Runde machen, deutlich zu.

Dem gut mit der Zuliefererszene von Apple vernetzten Majin Bu zufolge soll das iPhone 17 Pro mit einer grundlegenden Änderung bei der Antennenkonstruktion kommen. So sollen die Antennen künftig nicht mehr wie bisher entlang des Rahmens sitzen, sondern rund um das Kameramodul auf der Rückseite angeordnet werden.

Eine solche Modifikation könnte sich positiv auf die Funkleistung der Geräte auswirken. Bislang sind die Antennen in die seitlichen Gehäusekanten integriert, was zu Signalverlusten führen kann, wenn Gehäusematerialien oder die Hand des Nutzers die Funkwellen abschirmen. Ihr erinnert auch an das „Antenna-Gate“ beim iPhone 4 und „You’re holding it wrong“?

Eine Verlagerung in Richtung Kamera könnte die Störanfälligkeit verringern und die Leistung bei Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen verbessern. Das Konzept soll der bereits bei der Apple Watch Ultra realisierten Bauweise ähneln, bei der Antennen gezielt in strukturelle Bereiche des Gehäuses integriert wurden. Eine solche Platzierung ermögliche eine gleichmäßigere Signalabstrahlung und weniger Abschattungen, etwa in vertikaler oder diagonaler Richtung.

iPhone 17 Air als neue Zwischengröße

Die französische Webseite iPhon.fr legt derweil mit Informationen zur Bildschirmgröße der für Herbst erwarteten iPhone-Modelle nach. Dem zufolge wird Apple nächsten Monat vier neue Modelle der iPhone-17-Reihe vorstellen: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Das iPhone Air tritt dabei anstelle des iPhone Plus und soll mit 6,6 Zoll eine neue Zwischengröße darstellen. Das Standardmodell iPhone 17 soll mit 6,3 Zoll etwas größer als sein Vorgänger mit 6,1 Zoll und damit ebenso groß ausfallen wie das iPhone 17 Pro. Das iPhone 17 Pro Max habe mit 6,9 Zoll die gleiche Größe wie der Vorgänger iPhone 16 Pro Max. Auch hier werden als Quelle Personen mit Kontakten zu Apple-Zulieferern angegeben.

iPhone 17 Pro: Der aktuelle Informationsstand als Video

Zu guter Letzt gibt es noch ein neues Video von Jon Prosser. Der lässt sich von der gegen ihn laufenden Klage wegen Geheimnisverrats nicht beeindrucken und fasst die bislang bekannten (beziehungsweise vermuteten) Details zum iPhone 17 Pro in Videoform zusammen.
11. Aug. 2025 um 19:35 Uhr von chris


  • Wartet doch einfach ab… jedes Jahr die gleichen Spekulationen. Und vieles kann jeder auch voraussagen.
    Aber gut fürs Sommerloch!

    • Ein Sommerloch kann ich bei all den schrecklichen Nachrichten weltweit eigentlich nich vernehmen…!

      • Diese „Weltnachrichten“ sind doch in keinem Jahr weniger gewesen. Also…wo ist der Aufreger?!?

      • Es gibt selten mehr oder weniger Weltnachrichten. Die Tagesschau dauert bei uns immer (ca.) 25 Minuten. Wenn es viele Grossereignisse gibt werden halt nur die gebracht. Wenn es nicht viel grosses gibt wird auch mal ein Lückenfüller gebracht. (Siehe Tagesschau Hauptaussage vom 11.8. auf SRF1 / Schweiz). Da kam ein Bericht über weisse Murmeltiere… Der hätte auch problemlos zwei Tage später kommen können wenn im Weltgeschehen mehr „wichtiges“ los gewesen wäre.

  • Stefan B. aus H.

    Spannend auch die Frage, ob die Teile billiger oder teurer werden. Wechselkurs würde eher für billiger sprechen, Verteilung der US-Zolllasten auf EU-Kunden für Verteuerung.

    • Billiger…der war gut. Sonos erhöht die Preise weil der Wechselkurs besser geworden ist. Vor ein paar Jahren haben sie das selbe bei schlechteren Wechselkurs auch als „Begründung“ herangezogen.
      Es wird teurer.

  • Meine Glaskugel sagt ihr hab alle ein …. alles nicht wahr. Einfach mal warten und nicht die Menschheit für dumm verkaufen der Schlagzeile wegen!!!!!!

  • Das Ding könnte tatsächlich enorm hässlich werden……

  • Ich habe ein iPad mini 6 und ein iPhone 15 pro. Der Unterschied beim wlan Empfang ist eklatant. Das iPad hat einen wesentlich besseren

  • Interessant zu lesen,wie sich alles jedes Jahr wiederholt.
    Und das iPhone ist immer langweiliger geworden.
    Am Anfang war es ein „Handschmeichler“,
    Heute der Glöckner von Notre Dame…..

    • Ist halt technisch mehr hochgerüstet. Und die Kamera hat immer größere Wichtigkeit. Deswegen muss das Design zurückstecken. Erst wenn man Kameras in hoher Qualität besser miniaturisieren kann, wird es wieder schöner.

  • Wieso denn jedes Jahr ein bisschen größer? Hänge noch so an meinem 13 Mini…

