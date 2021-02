ARD-Audiothek: „Saal 101“ – Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess

Habt ihr nach unserem Beitrag am Dienstag die Version 2.0 der offiziellen ARD Audiothek-App aus dem Netz geladen? Falls nicht, biete der Bayerische Rundfunk heute ein gutes Argument dies noch nachzuholen. So hat der BR sein Mammut-Projekt „Saal 101“ heute zum Download über die ARD-Audiothek bereitgestellt.

Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf Zeugenaussagen und den Protokollen der ARD-Gerichtsreporter, die tiefe Einblicke in die NSU-Verhandlungen geben, die zwischen Mai 2013 und Juli 2018 in München stattfanden.

12 Stunden auf 24 Episoden

Die Produktion des Bayerischen Rundfunks für die Hörspielabteilungen von ARD und Deutschlandfunk bringt es auf eine beachtliche Spielzeit von 12 Stunden und wird in 24 halbstündigen Episoden angeboten, die sich auf der Sendungs-Webseite der ARD-Audiothek auch als einzelne MP3s aus dem Netz laden lassen.

Die ARD bereitet mit dem Dokumentarhörspiel ein Stück Zeitgeschichte auf, an dessen Produktion über 50 Autoren, Sprecher, Techniker, Regisseure und Reporter mitgearbeitet haben.

Hintergründe und Podcast

Das WDR-Kulturjournal Westart wirft im eingebetteten 5-Minuten-Video einen ersten Blick auf das seit wenigen Stunden erhältliche Dokumentarhörspiel, das sich alternativ auch als Podcast konsumieren lässt.

Auf der offiziellen Webseite zur Sendung bietet der BR zusätzliche Hintergrundinformationen an, erklärt im Werkstattgespräch, wie aus 6000 Seiten Gerichtsprotokoll ein Hörspiel wird und erinnert daran, dass das Hörspiel heute und Morgen auch im Radio übertragen wird.

Das so genannte Saal101-Radio-Event läuft am 19. und am 20. Februar ab 20:05 Uhr auf Bayern 2 sowie in den Kultur- und Informationsradios von NDR, WDR, SWR, RBB, HR, MDR, SR und Deutschlandfunk.

„Saal 101“ – Die Episoden im Überblick