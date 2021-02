Zum 30-Euro-Kampfpreis: Aukey Smartwatch LS02 jetzt erhältlich

Der für seine Netzteile und iPhone-Accessoires bekannte Zubehör-Anbieter Aukey hat seine erst im Januar in Italien vorgestellte Smartwatch LS02 nun auch in den deutschen Markt eingeführt und bietet den Fitness-Tracker zum absoluten Kampfpreis von 29,99 Euro über Amazon an.

Der offizielle Preis des Handgelenksbegleiters wird auf der Produktseite zwar mit 39,99 Euro angegeben, der 10-Euro-Rabattgutschein dürfte so schnell allerdings nicht verschwinden – auch in Italien wird der Nachlass auch einen Monat nach dem Marktstart weiterhin gewährt. Zur Erinnerung: Apple verkauft das günstigste Armband für die Apple Watch aktuell für 49 Euro.

Die LS02 wird mit anderer Kompagnon-App auch unter dem Label Haylou verkauft, Aukey lässt sein Modell allerdings von der neuen Aukey Fit App begleiten. Diese bietet den Login via Apple an, kommt mit deutscher Benutzeroberfläche und lässt sich bereits vor der Bestellung grob mustern.

Wasserdicht und 20 Tage Standby

Die wasserdichte Sportuhr besitzt einen 1,4-Zoll kleinen LCD-Touchscreen mit einer überschaubaren Auflösung von 320 × 320 Pixeln, funkt per Bluetooth 5.0 und integriert einen Herzfrequenzsensor auf ihrer Rückseite.

Der Akku der LS02-Smartwatch weist eine Kapazität von 260mAh auf und soll es auf eine maximale Standby-Zeit von 20 Tagen bringen – hier bleibt allerdings unklar, bei welcher Nutzungsintensität.

Ansonsten bewirbt Aukey die günstige Sportuhr mit Software-Funktionen wie einer Schlafüberwachung, Stoppuhr, Timer, Bewegungs-Erinnerungen und zahlreiche Trainingsmodi, die die Wahl der aktiven Sportart zulassen. Zu den von der Sportuhr unterstützten Sportarten zählen unter anderem Laufband-Training, Fußball, Yoga, Basketball, Joggen, Klettern, Rudern, und Radfahren.

Wir werden in den kommenden Wochen einen Blick auf die jetzt erhältliche Sportuhr werfen, prüfen ob eine Apple-Health-Integration vorhanden ist und uns noch mal mit einem Fazit zurückmelden.